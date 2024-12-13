Мировые цены на продукты питания в прошлом году снизились

Сводный индекс, отслеживающий мировые цены на зерновые, растительные масла, молочные продукты, мясо и сахар, в прошлом году составил в среднем 122 пункта. Это на 2,1% меньше, чем годом ранее, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), опубликованном в пятницу.





Цены на зерновые за год упали на 13,3%, что стало вторым значительным снижением после рекордных показателей 2022 года. Стоимость сахара сократилась на 13,2%. В то же время растительные масла подорожали на 9,4% из-за сокращения глобальных поставок.





Мясо подорожало на 2,7%, причем больше всего выросли цены на говядину, птицу и баранину. В отличие от этого, стоимость свинины снизилась. Молочные продукты за год подорожали на 4,7%, в основном благодаря резкому увеличению цен на сливочное масло.





В декабре сводный индекс снизился на 0,5% по сравнению с ноябрем и составил 127 пунктов. Несмотря на это, в годовом исчислении показатель вырос на 6,7%, но остался на 20,7% ниже рекордного значения марта 2022 года.





Снижение декабрьского индекса связано главным образом с падением цен на сахар — они сократились на 5,1% за месяц благодаря улучшению перспектив урожая тростника в ключевых странах-производителях. В годовом исчислении сахар подешевел на 10,6%.





Цены на молочные продукты, росшие семь месяцев подряд, в декабре упали на 0,7% по сравнению с ноябрем, хотя в годовом исчислении остались на 17% выше. Растительные масла подешевели на 0,5% за месяц, но за год их стоимость выросла на 33,5%.





В декабре мировые цены на мясо увеличились на 0,4% по сравнению с ноябрем и на 7,1% в годовом исчислении. Цены на зерновые практически не изменились за месяц, но снизились на 9,3% по сравнению с декабрем прошлого года. Незначительный рост цен на кукурузу компенсировал снижение стоимости пшеницы.