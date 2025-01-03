Школьное меню изменится: больше овощей, меньше мяса, только вода

«Вокруг потребительской корзины ходит много слухов, например, что мы постоянно будем кормить детей бобовыми. Это не так. Но меня немного беспокоит, что они должны пить только чистую воду. Если я буду постоянно давать ее им на обед, они не захотят ее употреблять», — говорит Вера Хомолкова, заведующая школьной столовой в начальной школе Стежеры и детском саду.



Некоторое время назад она обратилась в Государственный институт здравоохранения, который готовил изменения в питании, и попробовала подавать детям воду, ароматизированную измельченными фруктами или мятой. «В детском саду дети совсем не хотели этого, в начальной школе не было особого интереса», — рассказала она.



По ее словам, существует опасность, что дети постарше будут покупать сладкие напитки в магазине.



В целом изменения призваны ограничить количество сахара в школьных столовых, чтобы дети не привыкали к сладкому. До сих пор, например, соотношение овощей и фруктов должно было быть равным. В будущем доля овощей должна быть увеличена до двух третей.



Доля мяса также сокращается. «Но речь идет об одном-двух приемах пищи в месяц. Просто будет больше блюд без мяса», — пояснила Хомолкова.



В целом, по ее словам, кухни, привыкшие готовить из свежих продуктов, не должны испытывать проблем.



«Классические кухни, где используют свежие овощи, справятся. Однако те, кто привык работать с полуфабрикатами, столкнутся с трудностями. Если вы положите себе на тарелку маринованный огурчик из банки, вы уже не сможете считать его овощем, потому что он обработан, посолен. А если вы сами делаете пончики, а не покупаете их, то можете снизить содержание сахара», — объясняет она.



Однако во многих школах опасаются, что здоровое питание может снизить интерес к школьным обедам.



Петр Вашичек, директор начальной школы «Табор» в Зборовске, подверг своих учеников испытанию. «В течение недели мы кормили детей только в соответствии с потребительской корзиной. Отходы составляли около 120 литров в день, а иногда и 180 литров. На следующей неделе повара выбрали те продукты, которые нравятся детям. И отходы никогда не превышали 90 литров», — описывает он.



Но в следующие две недели, по его словам, они готовили в соответствии с новой потребительской корзиной, и количество отходов снова выросло до 160 литров в день, а иногда и до 190 литров.



По его словам, в новом меню была увеличена доля бобовых и рыбы, к которым дети не привыкли. «Дети не едят много гороха и чечевицы. Семьи обычно не готовят такие блюда. Сладкого почти не должно быть. Если раз в две недели они будут есть ванильные булочки, мир не сойдет с ума. На мой взгляд, даже при нынешней корзине можно готовить так, чтобы дети ели и не ходили в супермаркет за чипсами», — говорит Васичек.



Но Хомолкова говорит, что доля бобовых растет не такими уж бешеными темпами. «На одного ребенка приходится на три фасолины больше, чем раньше», — говорит она, добавляя, что в ее школе бобовые пользуются большей популярностью, чем мясо.



Карл Яхода, исполнительный директор Ассоциации школьных столовых, считает, что корректировка необходима, потому что еда не менялась десятилетиями, но пищевые привычки изменились.



«Это не революция, и из того, что я знаю, я не нахожу это противоречивым. В полуфабрикатах и ароматизаторах, которые используют школьные столовые, соль не допускается. Также снижается допустимый уровень сахара, что скажется на подслащенных напитках и особенно на их производителях», — сказал он.



«Оба продукта подвергаются критике со стороны педиатров. Например, одной из главных причин рака толстой кишки и сердечно-сосудистых заболеваний является чрезмерное потребление соли, которая присутствует повсюду», — отметил он.



«Если бы мы основывались на том, что едят дети, мы бы, наверное, готовили макароны с кетчупом. Но государство оплачивает две трети питания школьников, гарантируя при этом, что предоставляемая им еда не навредит им, что она будет соответствовать рекомендациям по питанию. И те, кто ее готовит, — государственные служащие. Так о чем же тогда эти постоянные разговоры?» — заключил он.