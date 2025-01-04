Продукты питания снова подорожают. Больше всего — молоко и яйца

Данные сайта Kupi.cz показывают, что упаковку из десяти яиц размера М в январе можно купить в магазинах в среднем за 63 кроны, а на распродажах — на 25 крон дешевле. Литр полуобезжиренного молока с длительным сроком хранения стоит 21,50 кроны, а на распродаже — 12,50 кроны. Аналитики считают, что в этом году цены на них должны еще вырасти.



«Согласно текущему прогнозу Чешского национального банка, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в этом году вырастут на 3,8%. В принципе, мое мнение не сильно отличается от позиции центрального банка, и я ожидаю, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки в этом году вырастут на три-четыре процента», — сказал Мирослав Новак, аналитик компании Akcenta.



Как считает главный экономист XTB Павла Петерки, увеличение темпов продолжится, по крайней мере, до первой половины года.



«Потребители могут переплачивать за хлебобулочные изделия, так как закупочные цены на пшеницу и рожь растут из-за сокращения посевных площадей в Чехии и Европе. Яйца также подорожают: животноводы переводят своих кур-несушек с клеточного содержания на более дорогое свободное выгульное», — говорит Марек Земанек, представитель Чешской продовольственной палаты.



Стоимость яиц свободного выгула, которые постепенно будут расти на полках супермаркетов, на 10-20% выше, чем у яиц из оборудованных клеток.



«Если президент США Дональд Трамп добьется хотя бы прекращения огня между Украиной и Россией, мировые цены на зерно должны снизиться в ожидании возобновления украинского производства. Самым серьезным претендентом на подорожание в этом году является лук. По состоянию на конец года он подешевел на четверть по сравнению с прошлым годом, поэтому рост цен будет скорее возвращением к нормальной ситуации», — добавил экономист Datarun Петр Бартон.



Молочные продукты и мясо также, вероятно, еще немного подорожают. «Некоторые фермы в Европейском союзе и в нашей стране сокращают свой животноводческий бизнес и уменьшают поголовье скота, что приводит к возможному снижению предложения», — пояснил аграрный аналитик Петр Гавел. В то же время цены на молоко на фермах также растут.



«Погода, вероятно, окажет наибольшее влияние на динамику ценообразования. У каждого товара свои требования к температуре или количеству воды», — отметил Гавел.



Переменчивая погода и тепловой стресс особенно сильно сказались на кофе, какао и апельсинах в прошлом году. Цены на них достигли рекордных отметок.



«С другой стороны, стоимость местных фруктов, таких как яблоки, может упасть. Но только в период сбора урожая, поскольку можно предположить, что урожай не будет так сильно поврежден морозами, как в прошлом году», — добавил аналитик.



Рост зарплат также приведет к незначительному удорожанию продукции. В сельском хозяйстве и пищевой промышленности они уже давно отстают от среднего уровня по Чехии.



«Динамика зарплат в этих секторах начинает расти, и это хорошо. Во всем мире у фермеров низкие прибыли. Они рассчитывают на то, что в сельской местности все дешевле и что они могут использовать часть урожая. Но их становится все больше, и молодежь сегодня не тянется в этот сектор», — отметил Гавел.



По его словам, производители продуктов питания находятся в еще худшем положении с точки зрения оплаты труда и не имеют преимуществ сельской местности. «Нам нужно удерживать и мотивировать квалифицированных специалистов, иначе через некоторое время у нас не останется пекарей», — сказал Гавел.



В прошлом году средняя зарплата до вычета налогов в сельском хозяйстве составляла около 34 000 крон, в то время как средняя зарплата в Чехии была примерно на 11 000 крон выше. На общие цены на продукты питания также существенно влияет импорт из других стран. В этом можно было убедиться недавно, например, на примере сливочного масла, которое широко импортируется из Польши и Германии.



Однако в будущем разница в ценах между чешскими и польскими продуктами может стать меньше.



«В среднесрочной перспективе, но, вероятно, еще не в 2025 году, мы можем ожидать постепенного сближения. В будущем Польша, вероятно, станет дороже Чехии, из-за роста заработной платы», — считает Гавел.



«Как потребители давайте порадуемся за Польшу как импортера продуктов питания для нас, и то же самое касается других стран. Иногда меня поражает, как указывают на опасность продуктов из Украины, когда какая-нибудь лоббистская группа хочет ограничить импорт, как будто там намеренно производят что-то отравленное», — добавил Томаш Майер, экономист Чешского сельскохозяйственного университета в Праге.



На цены на продовольствие в этом году также повлияет торговая политика США после переизбрания президента Дональда Трампа, который пригрозил ввести тарифы на европейскую продукцию. Это может привести к удорожанию продовольствия в Европе.