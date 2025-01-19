Coca-Cola отзывает свои напитки в Европе, в них могут содержаться вредные химические вещества
28 января 2025
16:30
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Европейский завод по розливу Coca-Cola в Бельгии объявил в понедельник об отзыве кока-колы, фанты, спрайта и других напитков из нескольких стран Западной Европы. Предполагается, что в некоторых партиях содержится высокий уровень хлоратов. Банки и стеклянные бутылки с повышенным содержанием этого вещества распространяются в Бельгии, Германии, Люксембурге, Нидерландах, Великобритании и Франции с ноября.
«У нас нет точного количества, но ясно, что оно значительное», — заявили в компании. По сообщениям, Чешская Республика не входит в число пострадавших стран.
По данным информационного агентства AFP, повышенное содержание было обнаружено в ходе плановых проверок на заводе компании в Генте, на северо-западе Бельгии. Большинство затронутых и нераспроданных продуктов были изъяты с прилавков, а остальные компания отзывает с рынка.
Хлораты могут образовываться при использовании дезинфицирующих средств на основе хлора в водоподготовке и пищевой промышленности.
Coca-Cola не уточняет, какое количество попало в напитки, но представитель корпорации сообщил британскому новостному каналу BBC, что, по данным независимых экспертов, риск для потребителей очень низок.
По данным информационного агентства AFP, повышенное содержание было обнаружено в ходе плановых проверок на заводе компании в Генте, на северо-западе Бельгии. Большинство затронутых и нераспроданных продуктов были изъяты с прилавков, а остальные компания отзывает с рынка.
Хлораты могут образовываться при использовании дезинфицирующих средств на основе хлора в водоподготовке и пищевой промышленности.
Coca-Cola не уточняет, какое количество попало в напитки, но представитель корпорации сообщил британскому новостному каналу BBC, что, по данным независимых экспертов, риск для потребителей очень низок.
Воздействие высоких уровней хлоратов может вызвать проблемы со здоровьем, в том числе с щитовидной железой, особенно у детей и младенцев.
В своем научном заключении от 2015 года Европейское управление по безопасности пищевых продуктов заявило, что долгосрочное потребление хлоратов представляет потенциальный риск для здоровья, особенно для детей с легким или умеренным дефицитом йода.
«Мы должны спросить себя, хотим ли мы употреблять химические вещества в безалкогольных напитках, которые используются при производстве фейерверков и дезинфицирующих средств, каким бы маленьким ни было их количество», — сказал диетолог Карон Гразетт в интервью BBC.
«При избыточном употреблении хлораты оказывают на человека следующие эффекты: тошнота, рвота, диарея и снижение способности крови поглощать кислород», — добавила Гразетт, ссылаясь на последние исследования этого химического вещества.
Компания Coca-Cola Europacific Partners Belgium заявила, что считает качество и безопасность своей продукции главным приоритетом. «Мы приносим извинения потребителям и нашим деловым партнерам», — добавила она.
Затронутые продукты имеют коды продукции от 328 GE до 338 GE. Потребители могут вернуть их для получения возмещения.
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