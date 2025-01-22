Сливочное масло наконец-то подешевело, но совсем немного

«По сравнению с декабрем обычное сливочное масло подешевело в среднем на 1,40 кроны, а акционные цены упали почти на 3 кроны. Если месяц назад средняя цена за кусок сливочного масла без скидки составляла около 71,30 кроны, то в январе она упала до 69,90 кроны», — говорит аналитик Kupi.cz Моника Копчилова.



«В ходе рекламных акций сливочное масло подешевело в среднем до 57 крон. Дешевле всего его можно купить за 48 крон во время скидочных акций», — добавила она.



Текущие цены на продукт масло сейчас ниже, чем в ноябре прошлого года, и в то же время его чаще можно встретить в продаже.



Снижение спроса = снижение цены

По мнению представителей отрасли и аналитиков, нынешнее небольшое снижение цен было вполне ожидаемым. «На основании наших многолетних данных мы можем заметить, что после Рождества цены падают каждый год», — отметила Копчилова от имени Kupi.cz.



«Очевидно, что падение цен связано с ослаблением спроса на этот товар, который всегда высок в предрождественский период. Другой причиной является сезонное повышение жирности молока зимой, что отражается на итоговом балансе жира», — добавил Йиржи Копачек, председатель правления Чешско-Моравской молочной ассоциации.



Однако, по мнению аграрного аналитика Петра Гавела, нынешнее снижение спроса может быть также результатом реакции потребителей, которые заменяют дорогое масло более дешевыми растительными жирами.



Спрос на жирные сыры растет

Эксперты считают, что прошлогодний масляный кризис был вызван в основном сочетанием нехватки молочного жира в Европе, ростом цен на молоко, снижением жирности в летние месяцы и растущим спросом на жирные сыры в Чехии.





Только за первые десять месяцев прошлого года производство сыра в стране выросло почти на 11%, что является самым высоким показателем во всем Европейском союзе.



Рост заработной платы в пищевой промышленности и сохраняющиеся высокие цены на энергоносители также повлияли на цены. В общем, причин было слишком много.



Можно предположить, что небольшой рост цен продолжится и в ближайшие недели. Однако сами молочные фермеры подтверждают, что скидки не будут значительными. И добавляют, что это ненадолго.



«При нынешней цене на молочное сырье кусок масла точно должен стоить выше 60 крон», — считает Копачек. По его словам, промоцены в нынешней ситуации скорее искажают рынок.



«В настоящее время цена на молоко как основное сырье для производства масла продолжает расти, что явно говорит против дальнейшего удешевления. Сейчас цена на сырое молоко составляет около 13 крон за литр, что является самой высокой стоимостью за всю историю нашей страны. Поэтому нельзя ожидать дальнейшего значительного падения цен на сливочное масло, скорее, они будут стабильными», — пояснил Копачек.



В то же время тот факт, что количество молочных коров сокращается, способствует росту цен на молочный жир в Европе.