Снова будут очереди? Вместо российского банка в Брно открывается американская сеть закусочных
8 февраля 2025
11:00
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Занимайте очередь одним из первых и получайте бесплатный сэндвич с курицей в течение года. Так наклейка на здании в центре Брно завлекает прохожих, сообщая, что скоро здесь откроется сеть ресторанов быстрого питания Popeyes из Луизианы, США. Маркетологи сети, возможно, не знали, что не так давно люди стояли в очереди совсем по другой причине: они тщетно пытались попасть в российский Сбербанк.
Это было в феврале 2022 года, вскоре после вторжения российской армии в Украину, когда клиенты взяли штурмом российское банковское учреждение. На улицах у отделений, в том числе в Брно, быстро образовались длинные очереди разгневанных людей, опасающихся за свои вклады. Интернет-банкинг перестал работать, а затем под давлением закрылись его отделения.
Толпа людей собралась и у отделения банка в Брно на углу улиц Панска и Масарикова, всего в нескольких шагах от центральной площади Свободы. Десятки людей пришлось успокаивать полиции. Помещения, которые банк затем покинул, оставались пустыми, и теперь туда въезжает американская сеть ресторанов по продаже жареных цыплят.
Толпа людей собралась и у отделения банка в Брно на углу улиц Панска и Масарикова, всего в нескольких шагах от центральной площади Свободы. Десятки людей пришлось успокаивать полиции. Помещения, которые банк затем покинул, оставались пустыми, и теперь туда въезжает американская сеть ресторанов по продаже жареных цыплят.
Ожидается, что в ближайшее время сеть откроет свое заведение в Брно. Когда в ноябре 2023 года компания открывала свой первый филиал в Чехии на Вацлавской площади, очередь была длиной в десятки метров.
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