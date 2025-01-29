Снова будут очереди? Вместо российского банка в Брно открывается американская сеть закусочных

Это было в феврале 2022 года, вскоре после вторжения российской армии в Украину, когда клиенты взяли штурмом российское банковское учреждение. На улицах у отделений, в том числе в Брно, быстро образовались длинные очереди разгневанных людей, опасающихся за свои вклады. Интернет-банкинг перестал работать, а затем под давлением закрылись его отделения.



Толпа людей собралась и у отделения банка в Брно на углу улиц Панска и Масарикова, всего в нескольких шагах от центральной площади Свободы. Десятки людей пришлось успокаивать полиции. Помещения, которые банк затем покинул, оставались пустыми, и теперь туда въезжает американская сеть ресторанов по продаже жареных цыплят.





Ожидается, что в ближайшее время сеть откроет свое заведение в Брно. Когда в ноябре 2023 года компания открывала свой первый филиал в Чехии на Вацлавской площади, очередь была длиной в десятки метров.