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Фастфуды в Чехии процветают

Новости и статьи
1 марта 2025
17:00
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В то время как традиционные заведения общественного питания переживают не лучшие времена, а многие и вовсе исчезли, фастфуды и бистро находятся на подъеме. Сейчас на них приходится от 12 до 15% всех предприятий общественного питания в Чехии. Это следует из данных POS-системы Dotykačka.
В настоящее время особенно популярны заведения, специализирующиеся на бургерах, и азиатские бистро. «Только за последние пять лет количество таких заведений увеличилось в три раза, а общий объем продаж — более чем в два раза», — говорит Владимир Сиротек, директор по анализу компании Dotykačka.

Популярность заведений быстрого питания особенно возросла в 2022 и 2023 годах, а в прошлом году их число стабилизировалось. В крупных городах ожидается рост числа фирменных концепций, особенно после выхода на рынок таких глобальных сетей, как Popeyes и грядущих Wendy’s и Five Guys.

«Особенно остро конкуренция между фирменными форматами обострится в Праге, и это только хорошо, потому что, безусловно, инновации будут появляться гораздо чаще, а цены не будут расти», — говорит Любош Кастнер, председатель секции гастрономии Торговой палаты.

Для того чтобы преуспеть в конкурентной борьбе, рестораны быстрого питания должны иметь четко определенную концепцию и модель бизнеса, как можно меньше сотрудников, эффективную работу и качественный маркетинг. «И делать ставку на качество, а не на низкую цену», — добавил он.

Сеть McDonald’s не рассматривает новые предприятия как конкурентов. «Интерес к Чешской Республике также свидетельствует о том, что внутренний рынок по-прежнему обладает большим потенциалом для ресторанов быстрого обслуживания», — комментирует он.

В настоящее время в стране работают четыре ресторана Popeyes, и еще один скоро откроется в Брно. «С выходом Popeyes в ноябре 2023 года на рынок пришли перемены, и мы видим, как другие бренды вдохновляются. Есть место для новых рецептов, и чешский клиент от этого только выиграет», — сказал босс Popeyes Марко Блажевич.

В настоящее время в Чехии насчитывается 135 филиалов KFC, 127 филиалов McDonald’s, и в этом году ожидается открытие еще десяти.

Успех бистро и фастфудов связан с более низкими затратами, меньшей торговой площадью и тем, что ими часто управляют молодые люди, хорошо знакомые с современными технологиями и маркетинговыми инструментами. «В то же время они отвечают требованиям современного общества, ориентированного на скорость», — говорит Сиротек.
Чехия еда рестораны
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