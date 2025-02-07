Почему чешские цены на продукты питания не имеют себе равных в Европе

На первый взгляд, Чехия — исключительный случай. За один только месяц — с декабря по январь — розничные цены на продовольственные товары выросли на три процента. Болгары занимают второе место в рейтинге месячного роста цен на продукты питания с показателем 2,5 процента. Благодаря январскому скачку чехи также оказались в числе лидеров в Европе по росту цен по сравнению с январем 2024 г. Наряду с поляками, венграми, румынами и болгарами, потребители здесь платят за продукты питания на пять процентов больше.



Как обычно, цены снижаются только на некоторые товары. На этот раз по сравнению с январем прошлого года больше всего подорожали яйца, фрукты, молоко, масло и шоколад, а также мясо птицы. В совокупности это продукты, составляющие значительную часть потребительской корзины.



Петр Гавел был одним из немногих аналитиков, предсказавших рост цен на сельскохозяйственную продукцию. Еще в декабре он отмечал, что причины роста цен перевешивают те, которые могли бы сделать продукты питания дешевле.



Прежде всего, Чехия по-прежнему остается одной из стран ЕС с более низким уровнем цен. В рамках выравнивания уровня жизни в ЕС стоимость рабочей силы, например, растет быстрее, чем в других странах, что в большей степени влияет на цены на продукты питания.



Именно поэтому продукты питания в более бедных восточноевропейских странах стали самыми дорогими во время большого скачка цен в 2022-2023 годах, и то же самое должно произойти в этом году.



«В то же время у нас одни из самых высоких цен на энергоносители, а также самый высокий НДС на продукты питания во всем регионе», — подсчитывает аналитик.



Правда, в прошлом году правительство Петра Фиалы снизило налог на добавленную стоимость (НДС) на большинство продуктов питания с 15 до 12 процентов, но этого недостаточно по сравнению со Словакией. В этом году премьер-министр Роберт Фицо признался, что снизит НДС на основные продукты питания с 10 до 5 процентов. Это выводит Словакию из среднего Вышеградского региона, где цены на продукты питания растут почти на два процента.



Для повышения цен на отдельные продукты питания всегда есть особые причины. Постепенно растут цены на молоко, поскольку в Центральной Европе сокращается поголовье крупного рогатого скота. Масло дорожает еще быстрее, поскольку зимой молоко содержит меньше жира.



«В целом, именно меры, связанные с устойчивым развитием и „Зеленым курсом“, оказывают наибольшее влияние на животноводство», — объясняет сокращение поголовья Петр Гавел. Помимо увеличения бюрократических расходов, животноводы вынуждены вкладывать больше средств в так называемый welfar, то есть улучшение условий содержания.



Заводчики кур несут еще большие расходы, так как новые правила заставляют их заменить клетки, по крайней мере, на крытые помещения для разведения. «Общая стоимость необходимых изменений для птицефабрик в Чехии оценивается в четыре миллиарда, которые в конечном итоге будут оплачены потребителем в цене яиц», — говорит аналитик. Еще одной причиной роста цен на яйца может быть птичий грипп, который постепенно распространяется с территории Америки.

Правила «зеленого курса», такие как правила справедливой торговли, гарантируют африканским и латиноамериканским фермерам справедливую цену, предотвращая при этом вырубку лесов. Это повышает цену на какао-бобы, а значит, и на шоколад.



Более высокая цена на мясо птицы обусловлена повышенным спросом.



За последние пять лет чехи почти полностью отказались от покупки говядины и в значительной степени свинины в пользу более дешевого мяса птицы. Однако в начале года фермеры в Восточной Европе, то есть в Польше и Литве, исчерпали производственные мощности.



Чехи также являются крупнейшими потребителями яблок в Европе.



Поэтому на ценах на фрукты все еще сказываются последствия апрельских заморозков, которые уничтожили большую часть урожая.



Однако есть и другая первоначальная причина ценового рекорда Чехии.

Когда торговцы делают свои товары дороже, люди ворчат, но в итоге не обращаются к ним, а полагаются на то, что государство что-то сделает или будет искать лучшие скидки. Так почему же цены не должны расти? В других странах происходят потребительские бунты, а в Хорватии, например, люди бойкотируют определенные продукты или целые сети супермаркетов.



После январского кризиса, когда неожиданно выросли розничные цены, настроение экономистов тоже упало, и они стали предсказывать, что дальше будет только хуже. Мартин Крон из Raiffeisenbank, например, отметил, что цены на продукцию фермеров и производителей продуктов питания также выросли, причем в январе на целых девять процентов. «Этот рост предполагает, что розничные цены продолжат расти в ближайшие месяцы», — сказал он.



Продовольственный сектор уже принял эстафету в качестве основного драйвера инфляции. До сих пор главной опасностью считались услуги, но рост цен в них не является чем-то экстраординарным для Европы.



Только гостиничные операторы, мастера, специализирующиеся на ремонте жилья, арендодатели, автомеханики и парикмахеры входят в первую треть поставщиков услуг, которые растут в цене в Европе.

Тем не менее, аналитик Гавел считает, что инфляция будет расти умеренными темпами, а рост цен в продовольственном секторе в годовом исчислении останется в пределах пяти процентов. «Будем держать пальцы, чтобы крона не ослабла и чтобы погода продержалась без сильных штормов и наводнений», — подсчитывает он основные риски для будущего развития цен.