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Опасная еда: четверть чехов не знают, какие продукты они хранят не так

Новости и статьи
3 апреля 2025
18:00
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Чехи с большим доверием относятся к безопасности продуктов питания на рынке: 84% респондентов считают их таковыми, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Perfect Crowd. Однако пятая часть не знает, как правильно обращаться с товарами с момента покупки до домашней обработки.
Кампания #Safe2EatEU, организованная в этом году Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и проводимая в Чешской Республике Департаментом безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства, призвана помочь повысить уровень осведомленности.

Правильное обращение, от транспортировки до хранения и приготовления, является ключом к предотвращению проблем со здоровьем, вызванных бактериями и токсинами. Однако, по данным исследования, многие чехи не знакомы с этими нормами.

Наибольшему риску подвержены молодые родители и люди моложе 45 лет, которые чаще других сталкиваются с неприятными последствиями после еды, такими как тошнота или проблемы с кишечником.

Точная разница между такими терминами, как «срок годности» и «срок хранения», неизвестна 21% респондентов. 22% не знают, можно ли есть йогурт после указанной даты, а 23% не осведомлены о правилах хранения в холодильнике. Столько же не подозревают, какие части овощей пригодны в пищу.

Разница между сроком годности и сроком хранения заключается в их значении и применении:
  • Срок годности — это период, в течение которого продукт безопасен для употребления и сохраняет заявленные свойства. После истечения срока годности употреблять купленное уже нельзя. Обычно указывается на скоропортящихся товарах, таких как молочные изделия, мясо, рыба.
  • Срок хранения — это время, в течение которого продукт сохраняет свои качества при соблюдении условий хранения. После истечения срока хранения товар может быть безопасен, но его вкус, текстура или другие характеристики могут ухудшиться. Этот термин часто применяется к крупам, сухофруктам, консервам.

Люди не уверены, как обращаться с сырым мясом. 27% респондентов не знакомы с этой темой, а 32% чехов признались, что используют для обработки сырого мяса ту же посуду, что и для других продуктов. Однако отсутствие разделения кухонных принадлежностей может способствовать развитию таких серьезных инфекций, как сальмонеллез.

«Хотя уровень осведомленности о безопасности продуктов питания в целом высок, более 20% людей все еще путаются или не придают этому вопросу достаточного значения. Неправильное обращение с едой представляет опасность для здоровья», — говорит Генри Фиалка, старший директор продовольственного отдела Министерства сельского хозяйства.

Кампания #Safe2EatEU направлена на сокращение разрыва между научными знаниями о безопасности питания и повседневными привычками людей.

Семь принципов безопасного обращения, по данным EFSA, включают чистоту на кухне, защиту от перекрестного заражения сырыми продуктами, тщательное приготовление пищи, безопасное хранение, правильное размораживание, качество воды и отказ от употребления просроченных товаров.

Исследование проведено по заказу Министерства сельского хозяйства в марте этого года. В нем приняли участие 1 513 человек в возрасте от 25 до 60 лет.
еда продукты Чехия
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