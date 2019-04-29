Чешская инновация: био-сыворотка класса люкс

Чешская фармацевтическая компания N-Medical представила на чешском рынке, пожалуй, самую роскошную био-сыворотку, которую только можно купить. Она содержит комбинацию наиболее эффективных антивозрастных ингредиентов из известных на сегодняшний день. Подробнее — в нашем материале.

Каждая сыворотка продается в уникальном флаконе, покрытом 24-каратным золотом. В дополнение к эффективности продукта это делает Hyaluron N-Medical одним из самых роскошных антивозрастных средств в мире. На сегодняшний день приобрести инновационную сыворотку можно лишь в одной аптеке в Карловых Варах (ссылка на аптеку).

Интерес к продукту огромный: его полюбили чешские знаменитости, иностранные гости и все те, кто готов побаловать себя роскошным уходом высочайшего качества.

О революционном средстве нам рассказал владелец компании N-Medical Петр Немец.

— Из чего состоит био-сыворотка Hyaluron N-Medical?

— Нашей главной задачей было изобрести самую действенную био-сыворотку для лица и зоны декольте, у которой нет аналогов в мире. Для этого мы объединили наиболее эффективные вещества, которые используются в антивозрастных средствах. Все вещества, которые мы выбрали, дополняют друг друга и усиливают действие сыворотки. Нам удалось создать удивительный продукт, который отличается передовыми характеристиками, увлажняет и регенерирует кожу. Мы сделали несколько флаконов с разным объемом, включая 100 мл для длительного использования.

— Упаковка выглядит очень роскошно. Почему вы решили сделать ее такой?

— Создав фантастический эликсир, благодаря которому женщины выглядят великолепно, мы задумались над упаковкой под стать продукту. Наши клиенты пользуются био-сывороткой ежедневно, а значит, каждый день держат в руках флакон. Мне хотелось, чтобы этот момент стал незабываемым и приятным. Я вдохновился своим любимым брендом с надкусанным яблоком и создал флакон, который вы не захотите выбросить.

— Флакон действительно позолоченный?

— Да, 24-каратным золотом. Мы не используем золотую краску, а оставляем чистое золото в специальной ванне из кислоты и растворителя и затем наносим его кистью на флаконы вручную. После этого ставим флаконы в раскаленную до 600°С духовку и запекаем в течение шести часов. Весь процесс повторяется еще раз. Производство дорогое, но результат фантастический. Нам не нужны флаконы, которые выглядят как позолоченные. Мы хотим быть на 100% уверены, что наши флаконы — лучшее из того, что возможно создать. Мы ценим своих клиентов, поэтому хотим давать им только лучшее.

— Говорят, что купить вашу био-сыворотку не так уж легко. Это правда?

— Нет, это неправда, хотя наши производственные мощности не всегда справляются с большими заказами и некоторым клиентам приходится немного подождать. К тому же мы выбрали нетрадиционный способ сбыта: продаем только в одном месте, в аптеке в Карловых Варах. Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему такое место только одно. Ответ прост: мы хотели иметь надежного партнера, который гарантирует, что наша сыворотка для него почти что сокровище, и относится к ней, как к собственному изобретению. Мы искали того, кто сможет понять и грамотно объяснить покупателям достоинства сыворотки, сочетающей в себе самые эффективные компоненты из известных современной науке. Также вы можете заказать сыворотку, написав нам на e-mail: info@n-medical.cz.

— Вы знаете, кто чаще всего покупает вашу сыворотку?

— Сыворотка предназначена для женщин, которые любят роскошь и себя. Наши основные клиенты — ведущие дерматологические клиники, роскошные салоны красоты и, конечно, женщины, которые хотят использовать данный продукт дома. Часто био-сыворотку покупают зарубежные гости, которые отдыхают в Карловых Варах. Например, шейхи из Арабских Эмиратов везут ее в качестве подарка. И не только шейхи. Ведь это на 100% чешский продукт, который, безусловно, качественно представляет Чешскую Республику в других странах. И мы этим очень гордимся.

— Возможно ли купить сыворотку за рубежом?

— Пока нет, мы в поисках подходящих партнеров: ведем переговоры с нынешними проверенными и уважаемыми деловыми партнерами, если они не поддержат наш новый проект — будем искать дальше. Думаю, нам потребуется несколько лет, чтобы этот роскошный продукт стал доступен во всем мире.

— У вас есть другие продукты, кроме данной био-сыворотки?

— Да, есть. Наш продукт Hyaluron N-Medical — это 100% чистая гиалуроновая кислота, предназначенная для внутреннего применения. Увлажняя организм изнутри, средство улучшает состояние кожи, укрепляет суставы, хорошо влияет на самочувствие. Hyaluron N-Medical на рынке уже несколько лет и становится все более востребованным. Приобрести этот продукт можно не только в Чехии, но и в других странах на сайте www.13drops.eu/ru

— Какие у вас дальнейшие планы?

— Мы ищем новые решения обычных проблем, стараемся смотреть на все креативно и придумывать оригинальные продукты. Основная мотивация, почему мы это делаем, — чтобы люди были счастливы и довольны.

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