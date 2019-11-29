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Бьюти-процедуры, которые помогут вам быть неотразимой на новогодней вечеринке

Бьюти-процедуры, которые помогут вам быть неотразимой на новогодней вечеринке

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Зимние праздники приближаются! Хотите на новогодней вечеринке излучать молодость и красоту несмотря на накопившуюся к концу года усталость? Специалисты пражской Клиники эстетической и коррективной дерматологии СТК (Centrum Terapeutické Kosmetologie, Центр терапевтической косметологии) рекомендуют процедуры, которые помогут вам добиться желаемого эффекта. Время еще есть!
Бьюти-процедуры, которые помогут вам быть неотразимой на новогодней вечеринке

Конечно, лучше всего на нашу внешность влияет регулярный профессиональный и домашний уход (а еще отдых и отсутствие стресса). Но есть процедуры, которые дают видимый результат практически мгновенно или спустя всего пару недель. О них мы расскажем в этом материале.

Коррекция мимических морщин ботулотоксином

Мимические морщины есть у всех: на лбу, между бровей, в уголках глаз или, например, у уголков губ. Они появляются от привычки улыбаться или хмуриться или от того, что мы щуримся на ярком солнце. У некоторых есть большая предрасположенность к возникновению мимических морщин. Хорошая новость: их легко скорректировать с помощью инъекций ботулотоксина, вернув коже гладкость, а лицу — молодость. Это вещество временно блокирует передачу нервных импульсов к мимическим мышцам, в результате чего те расслабляются. Эффект наступает через одну-две недели и длится в зависимости от индивидуальных особенностей организма три-пять месяцев, иногда дольше, после чего процедуру можно повторить. Кстати, за время действия ботулотоксина люди иногда отвыкают от привычки непроизвольно хмуриться, благодаря чему мимические морщины не возвращаются.

Пражская клиника эстетической и коррективной дерматологии СТК (Центр терапевтической косметологии)

Инъекции ботулотоксина производятся очень тонкой иглой, поэтому практически безболезненны. Также у них нет побочных эффектов. Специалисты клиники СТК обладают огромным опытом в проведении этой процедуры. Можете не переживать: после нее ваше лицо будет выглядеть максимально естественно, только моложе и свежее.

Стоимость в СТК по акции — 1900 крон

Заполнение морщин гиалуроновой кислотой (филлеры)

При процедуре, также известной как софтлифтинг, морщины на лице, шее или в области декольте заполняются гелеобразным веществом, которое по своему составу соответствует гиалуроновой кислоте, естественным путем вырабатываемой нашим организмом. С возрастом производство гиалуроновой кислоты снижается, что приводит к снижению упругости кожи и появлению морщин.

Чаще всего филлеры применяют для заполнения носогубных складок, морщин над верхней губой, около носа и глаз. Изменения можно заменить сразу после процедуры, однако полностью эффект наступает в течение двух недель и сохраняется до года или даже дольше. Введение гиалуроновой кислоты можно комбинировать с инъекциями ботокса.

Стоимость по акции — 6500 крон

Биоревитализация

Для этой процедуры также используется гиалуроновая кислота, но в особой форме, которая умеет «общаться» со специальными рецепторами клеток и запускать процессы, ведущие к регенерации тканей. В результате кожа становится более упругой и гладкой. Биоревтиализация — эффективный способ борьбы с первыми признаками старения кожи, которое связано с дефицитом естественной гиалуроновой кислоты. Также процедура помогает справиться с такими несовершенствами, как сухость кожи, тусклый цвет лица и пигментные пятна. 

Цена по акции — 3500 крон

Лифтинговый филлер Radiesse

Инъекции этого вещества, состоящего из высокоэффективных и качественных компонентов, позволяют сократить глубокие морщины и укрепить контур лица. Кроме эффекта мгновенного заполнения, Radiesse стимулирует естественную выработку коллагена, делая кожу увлажненной и эластичной. Процедура длится 35-40 минут, и в первые дни после нее возможно покраснение кожи. Эффект сохраняется до 12 месяцев.

Цена по акции — 4500 крон

Мезотерапия

Это минимально инвазивная процедура, при которой специальные лечебные составы с помощью микроинъекций вводятся в средний слой кожи, так называемую мезодерму, на глубину около 4 мм. Кроме мезотерапии лица, в клинике предлагается мезотерапия волос, шеи, области декольте и различных фрагментов тела. В Центре терапевтической косметологии для этой процедуры используется аппарат PISTOR 5 — единственный в Чешской Республике. С ним процедура становится особенно эффективной и абсолютно безболезненной.

В состав для мезотерапии входят витамины в высокой концентрации, аминокислоты и коэнзимы. Эти вещества играют ключевую роль в регенерации тканей. Также в «коктейль» может быть добавлена гиалуроновая кислота, которая повышает гладкость и упругость кожи, делает ее сияющей и увлажненной.

Мезотерапия тела в свою очередь помогает снизить проявления целлюлита и избавиться от растяжек, а волосам процедура обеспечивает силу и блеск и способствует их росту.

Цена по акции — 900 крон

Нитевая подтяжка лица и армирование (APTOS)

Это один из наиболее эффективных способов укрепления контура лица. Вопреки расхожему мнению, данная процедура безболезненна. Она проводится без наркоза и дает мгновенный эффект, который сохраняется несколько лет.

При таком виде подтяжки лица в кожу вводятся микронити, которые объединяются в сеть, служащую поддержкой для кожи и обеспечивающей ее натяжение там, где это необходимо. Например, процедура позволяет понять опустившиеся уголки рта или скорректировать зону подбородка. Также мезонити стимулируют выработку коллагена в организме.

Цена по акции — от 15 тысяч крон

Увеличение объема губ

Инъекции гиалуроновой кислоты позволяют увеличить объем и скорректировать форму губ. Эта процедура актуальна в любом возрасте для тех, у кого от природы тонкие или немного асимметричные губы. Также естественный объем уменьшается с годами — в этом случае инъекции помогут визуально вернуть молодость.

Подробности об этих и других процедурах можно узнать на сайте клиники.

Клиника эстетической и коррективной дерматологии СТК (Centrum Terapeutické Kosmetologie, Центр терапевтической косметологии) расположена в пражском районе Бубенеч по соседству с консульством Российской Федерации. В ней работают опытные специалисты, способные найти индивидуальный подход к каждому клиенту и проблемам, которые его беспокоят.

Клиника «Центр терапевтической косметологии» предлагает бесплатные консультации на русском и чешском языках, конкурентоспособные цены при высоком качестве услуг и использовании исключительно сертифицированных препаратов и оборудования и специальные акции. Так, в данный момент действуют предпраздничные цены на самые популярные процедуры и специальные условия на первые шесть месяцев 2020 года.

Из дополнительных плюсов — транспортная доступность, уютная обстановка и возможность записаться на консультацию и процедуры онлайн. Также вы можете договориться о визите по телефону +420 601 00 98 98.

Адрес клиники «Центр терапевтической косметологии»: Korunovační 32, Прага 7. Клиника работает по будням с 09:00 до 18:00, в субботу и воскресенье — по предварительной договоренности.

 

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