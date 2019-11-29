Бьюти-процедуры, которые помогут вам быть неотразимой на новогодней вечеринке

Зимние праздники приближаются! Хотите на новогодней вечеринке излучать молодость и красоту несмотря на накопившуюся к концу года усталость? Специалисты пражской Клиники эстетической и коррективной дерматологии СТК (Centrum Terapeutické Kosmetologie, Центр терапевтической косметологии) рекомендуют процедуры, которые помогут вам добиться желаемого эффекта. Время еще есть!

Конечно, лучше всего на нашу внешность влияет регулярный профессиональный и домашний уход (а еще отдых и отсутствие стресса). Но есть процедуры, которые дают видимый результат практически мгновенно или спустя всего пару недель. О них мы расскажем в этом материале.

Коррекция мимических морщин ботулотоксином

Мимические морщины есть у всех: на лбу, между бровей, в уголках глаз или, например, у уголков губ. Они появляются от привычки улыбаться или хмуриться или от того, что мы щуримся на ярком солнце. У некоторых есть большая предрасположенность к возникновению мимических морщин. Хорошая новость: их легко скорректировать с помощью инъекций ботулотоксина, вернув коже гладкость, а лицу — молодость. Это вещество временно блокирует передачу нервных импульсов к мимическим мышцам, в результате чего те расслабляются. Эффект наступает через одну-две недели и длится в зависимости от индивидуальных особенностей организма три-пять месяцев, иногда дольше, после чего процедуру можно повторить. Кстати, за время действия ботулотоксина люди иногда отвыкают от привычки непроизвольно хмуриться, благодаря чему мимические морщины не возвращаются.

Инъекции ботулотоксина производятся очень тонкой иглой, поэтому практически безболезненны. Также у них нет побочных эффектов. Специалисты клиники СТК обладают огромным опытом в проведении этой процедуры. Можете не переживать: после нее ваше лицо будет выглядеть максимально естественно, только моложе и свежее.

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Заполнение морщин гиалуроновой кислотой (филлеры)

При процедуре, также известной как софтлифтинг, морщины на лице, шее или в области декольте заполняются гелеобразным веществом, которое по своему составу соответствует гиалуроновой кислоте, естественным путем вырабатываемой нашим организмом. С возрастом производство гиалуроновой кислоты снижается, что приводит к снижению упругости кожи и появлению морщин.

Чаще всего филлеры применяют для заполнения носогубных складок, морщин над верхней губой, около носа и глаз. Изменения можно заменить сразу после процедуры, однако полностью эффект наступает в течение двух недель и сохраняется до года или даже дольше. Введение гиалуроновой кислоты можно комбинировать с инъекциями ботокса.

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Биоревитализация

Для этой процедуры также используется гиалуроновая кислота, но в особой форме, которая умеет «общаться» со специальными рецепторами клеток и запускать процессы, ведущие к регенерации тканей. В результате кожа становится более упругой и гладкой. Биоревтиализация — эффективный способ борьбы с первыми признаками старения кожи, которое связано с дефицитом естественной гиалуроновой кислоты. Также процедура помогает справиться с такими несовершенствами, как сухость кожи, тусклый цвет лица и пигментные пятна.

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Лифтинговый филлер Radiesse

Инъекции этого вещества, состоящего из высокоэффективных и качественных компонентов, позволяют сократить глубокие морщины и укрепить контур лица. Кроме эффекта мгновенного заполнения, Radiesse стимулирует естественную выработку коллагена, делая кожу увлажненной и эластичной. Процедура длится 35-40 минут, и в первые дни после нее возможно покраснение кожи. Эффект сохраняется до 12 месяцев.

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Мезотерапия

Это минимально инвазивная процедура, при которой специальные лечебные составы с помощью микроинъекций вводятся в средний слой кожи, так называемую мезодерму, на глубину около 4 мм. Кроме мезотерапии лица, в клинике предлагается мезотерапия волос, шеи, области декольте и различных фрагментов тела. В Центре терапевтической косметологии для этой процедуры используется аппарат PISTOR 5 — единственный в Чешской Республике. С ним процедура становится особенно эффективной и абсолютно безболезненной.

В состав для мезотерапии входят витамины в высокой концентрации, аминокислоты и коэнзимы. Эти вещества играют ключевую роль в регенерации тканей. Также в «коктейль» может быть добавлена гиалуроновая кислота, которая повышает гладкость и упругость кожи, делает ее сияющей и увлажненной.

Мезотерапия тела в свою очередь помогает снизить проявления целлюлита и избавиться от растяжек, а волосам процедура обеспечивает силу и блеск и способствует их росту.

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Нитевая подтяжка лица и армирование (APTOS)

Это один из наиболее эффективных способов укрепления контура лица. Вопреки расхожему мнению, данная процедура безболезненна. Она проводится без наркоза и дает мгновенный эффект, который сохраняется несколько лет.

При таком виде подтяжки лица в кожу вводятся микронити, которые объединяются в сеть, служащую поддержкой для кожи и обеспечивающей ее натяжение там, где это необходимо. Например, процедура позволяет понять опустившиеся уголки рта или скорректировать зону подбородка. Также мезонити стимулируют выработку коллагена в организме.

Цена по акции — от 15 тысяч крон

Увеличение объема губ

Инъекции гиалуроновой кислоты позволяют увеличить объем и скорректировать форму губ. Эта процедура актуальна в любом возрасте для тех, у кого от природы тонкие или немного асимметричные губы. Также естественный объем уменьшается с годами — в этом случае инъекции помогут визуально вернуть молодость.

Подробности об этих и других процедурах можно узнать на сайте клиники.

Клиника эстетической и коррективной дерматологии СТК (Centrum Terapeutické Kosmetologie, Центр терапевтической косметологии) расположена в пражском районе Бубенеч по соседству с консульством Российской Федерации. В ней работают опытные специалисты, способные найти индивидуальный подход к каждому клиенту и проблемам, которые его беспокоят.

Клиника «Центр терапевтической косметологии» предлагает бесплатные консультации на русском и чешском языках, конкурентоспособные цены при высоком качестве услуг и использовании исключительно сертифицированных препаратов и оборудования и специальные акции. Так, в данный момент действуют предпраздничные цены на самые популярные процедуры и специальные условия на первые шесть месяцев 2020 года.

Из дополнительных плюсов — транспортная доступность, уютная обстановка и возможность записаться на консультацию и процедуры онлайн. Также вы можете договориться о визите по телефону +420 601 00 98 98.

Адрес клиники «Центр терапевтической косметологии»: Korunovační 32, Прага 7. Клиника работает по будням с 09:00 до 18:00, в субботу и воскресенье — по предварительной договоренности.

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