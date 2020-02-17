Мотивация прежде всего: как начать заниматься спортом и добиться результатов

Начало года — время для выполнения обещаний, которые мы дали сами себе под бой курантов. Возможно, в вашем списке были регулярные занятия спортом. Читайте в этом материале, как поддерживать в себе мотивацию заниматься спортом и какую роль в этом играет правильное питание.

У каждого из нас есть свои причины, чтобы начать заниматься спортом и продолжать это делать. Для некоторых это здоровье, для других — возможность лучше выглядеть, для третьих — новый образ жизни. Однако в любом случае все начинается с мотивации что-то изменить. Если вы приняли такое решение — вот вам несколько советов, которые помогут придерживаться взятого курса и достичь своей цели.

Прежде всего важно иметь возможность попробовать разные виды физической активности и выбрать тот, который вам подойдет и будет вас радовать. Определитесь, зачем вы занимаетесь спортом и к каким результатам стремитесь. Не забудьте о выдержке и концентрации, ведь те, кто не оставляет повседневные заботы и тревоги за порогом фитнес-центра, занимаются лишь с 50-процентной эффективностью.

Если вы только начинаете, нужно найти кого-то, кто будет помогать вам советами. Это может быть ваш более опытный друг или подруга, но лучше обратиться к профессиональному личном тренеру. С ним вы быстрее увидите результаты. Расширяйте границы своих возможностей, экспериментируйте, пробуйте разные комбинации подходов и повторов, серий, меняйте веса и элементы упражнений. Слушайте свое тело, выбирайте подходящую ему интенсивность тренировок и помните, что всем иногда бывает лень продолжать занятия. Не поддавайтесь этому чувству и в трудные моменты возвращайтесь к тому, из-за чего вы начали заниматься — к вашей мотивации. Сосредоточьтесь на ней.

Если вам не нравятся индивидуальные тренировки и вы скучаете без компании, попробуйте групповые занятия — сейчас среди них можно найти активность на любой вкус.

Неотъемлемая составляющая здорового образа жизни — питание. Залог успеха — вычислить оптимальную для вас питательную ценность продуктов, потребляемых в течение дня, и разделить пищу на три-шесть приемов в зависимости от личных особенностей вашего организма и режима дня. Рекомендуется есть не менее чем за час, но не более чем за два часа до тренировки. Сразу после занятия стоит пополнить запас белков с помощью протеинового напитка, а через час плотно поесть. Этот прием пищи должен содержать не только протеины, но и углеводы с клетчаткой.

Да, нужно придерживаться ряда правил, постепенно и упорно двигаясь к достижению поставленных целей. Помните: ваше тело отблагодарит вас за проявленное к нему внимание, и вы станете чувствовать себя отлично! Чтобы заметные изменения наступили быстрее, стоит совместить анализ и диагностику тела с поддержкой стороны профессионального тренера, например в фитнес-клубах Form Factory с 14 филиалами в Праге и одним в Остраве.

Ваше тело с вами на всю жизнь. Начните заботиться о нем сейчас — и оно не раз скажет вам спасибо в дальнейшем.

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