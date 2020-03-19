Как самостоятельно сшить медицинскую маску

В Чехии по распоряжению правительства выходить из дома можно только в медицинской маске (а в случае ее отсутствия прикрывать рот и нос шарфом или платком, что довольно неудобно). Однако в продаже готовых медицинских масок в продаже по-прежнему нет. К счастью, сшить маску самостоятельно довольно просто, а магазины тканей и галантереи продолжают работу.

Фото: daya.cz

В интернете можно найти множество видеоинструкций по самостоятельному изготовлению медицинских масок, но наиболее простой и понятной нам показались видео модельера Даниелы Эттлеровой (Daniela DAYA Ettlerová), которые она опубликовала на своем сайте Daya.cz

Даниела показала, как изготовить два типа масок: те, которые можно стерилизовать (они подходят для больниц, домов престарелых и т.д., их обычно шьют волонтеры), и более простые для повседневной носки.

Как сшить медицинскую маску для больницы

Главное отличие этой маски — в том, что ее можно стерилизовать, то есть стирать на 90 градусах или кипятить. Она полностью состоит из хлопка.

Для ее изготовления понадобится квадрат из хлопчатобумажной ткани размером 20 на 20 сантиметров и две метровых полосы такого же материала шириной 3,5 сантиметра каждая.

Схема работы такая:

1. Сверху и снизу будущей маски подогнуть квадрат ткани на 0,5 сантиметра, прогладить и прошить.

По выкройке (Даниела подготовила соответствующий 2.По выкройке (Даниела подготовила соответствующий PDF-файл ) сделать с боковых сторон квадрата надрезы, которые помогут сложить маску. Сложить квадрат гармошкой по схеме из видео, загладить, закрепить булавками.

3. Для будущих тесемок: загнуть у каждой из длинных полос края внутрь по всей длине с отступом 0,5-0,7 см, прогладить. Получившиеся полосы сложить пополам, снова загладить.

4. Вставить посередине этих полос сложенную для маски ткань, спрятав в них необработанный край, закрепить булавками.

5. Также закрепить булавками полосы-завязки по всей длине.

6. Прострочить завязки.

Готово! Чтобы упростить работу, вместо длинных полос ткани можно использовать тесьму из 100-процентного хлопка.

Как сшить медицинскую маску для повседневного ношения

Эту маску проще шить и удобнее носить, но ее нельзя стерилизовать — только аккуратно стирать. Дело в том, что вместо тесьмы здесь используются резинки. Зато она двуслойная. Можно сшить и однослойный вариант: такая маска менее эффективна, но через нее проще дышать.

два квадрата хлопчатобумажной ткани размером 20 на 20 сантиметров, два прямоугольника такой же ткани размером 11 на 3,5 сантиметра и два куска бельевой резинки длиной 17-22 см в зависимости от размера головы (для детской маски — 11-14 см). Выкройка в PDF находится Для ее изготовления потребуются. Выкройка в PDF находится здесь

Схема работы:

1. Сложить квадраты ткани лицевой стороной друг к другу, с двух противоположных сторон прострочить на расстоянии 1 сантиметр от края.

2. Вывернуть на лицо, прогладить простроченные края.

3. Сделать разрезы на свободных краях в соответствии с выкройкой, сложить гармошкой, как показано в видео, прогладить, закрепить булавками.

4. Боковые полосы загнуть с коротких сторон на 1 сантиметр, с длинных — на 0,5-0,7 сантиметра, заутюжить, сложить пополам вдоль и снова заутюжить.

5. Вставить посередине боковых полос сложенную для маски ткань, спрятав в них необработанный край, в уголки вставить концы резинки с небольшим запасом, закрепить булавками.

6. Прострочить боковые полосы.

Маски необходимо стирать (в первом варианте — стерилизовать) перед первым использованием и желательно после каждого выхода на улицу. Если масок мало, нужно делать это хотя бы раз в день.

Не стерилизуйте маски в духовке или микроволновке! (В интернете появились такие советы.) Это опасно: они могут загореться.