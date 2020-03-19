Как самостоятельно сшить медицинскую маску

В интернете можно найти множество видеоинструкций по самостоятельному изготовлению медицинских масок, но наиболее простой и понятной нам показались видео модельера Даниелы Эттлеровой (Daniela DAYA Ettlerová), которые она опубликовала на своем сайте Daya.cz.
Даниела показала, как изготовить два типа масок: те, которые можно стерилизовать (они подходят для больниц, домов престарелых и т.д., их обычно шьют волонтеры), и более простые для повседневной носки.
Как сшить медицинскую маску для больницы
Главное отличие этой маски — в том, что ее можно стерилизовать, то есть стирать на 90 градусах или кипятить. Она полностью состоит из хлопка.
Для ее изготовления понадобится квадрат из хлопчатобумажной ткани размером 20 на 20 сантиметров и две метровых полосы такого же материала шириной 3,5 сантиметра каждая.
Схема работы такая:
1. Сверху и снизу будущей маски подогнуть квадрат ткани на 0,5 сантиметра, прогладить и прошить.
2. По выкройке (Даниела подготовила соответствующий PDF-файл) сделать с боковых сторон квадрата надрезы, которые помогут сложить маску. Сложить квадрат гармошкой по схеме из видео, загладить, закрепить булавками.
3. Для будущих тесемок: загнуть у каждой из длинных полос края внутрь по всей длине с отступом 0,5-0,7 см, прогладить. Получившиеся полосы сложить пополам, снова загладить.
4. Вставить посередине этих полос сложенную для маски ткань, спрятав в них необработанный край, закрепить булавками.
5. Также закрепить булавками полосы-завязки по всей длине.
6. Прострочить завязки.
Готово! Чтобы упростить работу, вместо длинных полос ткани можно использовать тесьму из 100-процентного хлопка.
Как сшить медицинскую маску для повседневного ношения
Эту маску проще шить и удобнее носить, но ее нельзя стерилизовать — только аккуратно стирать. Дело в том, что вместо тесьмы здесь используются резинки. Зато она двуслойная. Можно сшить и однослойный вариант: такая маска менее эффективна, но через нее проще дышать.
Для ее изготовления потребуются два квадрата хлопчатобумажной ткани размером 20 на 20 сантиметров, два прямоугольника такой же ткани размером 11 на 3,5 сантиметра и два куска бельевой резинки длиной 17-22 см в зависимости от размера головы (для детской маски — 11-14 см). Выкройка в PDF находится здесь.
Схема работы:
1. Сложить квадраты ткани лицевой стороной друг к другу, с двух противоположных сторон прострочить на расстоянии 1 сантиметр от края.
2. Вывернуть на лицо, прогладить простроченные края.
3. Сделать разрезы на свободных краях в соответствии с выкройкой, сложить гармошкой, как показано в видео, прогладить, закрепить булавками.
4. Боковые полосы загнуть с коротких сторон на 1 сантиметр, с длинных — на 0,5-0,7 сантиметра, заутюжить, сложить пополам вдоль и снова заутюжить.
5. Вставить посередине боковых полос сложенную для маски ткань, спрятав в них необработанный край, в уголки вставить концы резинки с небольшим запасом, закрепить булавками.
6. Прострочить боковые полосы.
Маски необходимо стирать (в первом варианте — стерилизовать) перед первым использованием и желательно после каждого выхода на улицу. Если масок мало, нужно делать это хотя бы раз в день.
Не стерилизуйте маски в духовке или микроволновке! (В интернете появились такие советы.) Это опасно: они могут загореться.