Как правильно загорать и не навредить коже

Большинство из нас с нетерпением ждут летнего отдыха. И хотя в этом году сезон отпусков пройдет в ограниченном режиме, нет поводов для грусти. Чтобы насладиться солнцем, воздухом и водой и связанными с ними летними развлечениями, не обязательно ехать за границу. Гриль, купание в озерах, жизнь в палатках в самых красивых местах Чехии, да и просто солнечные ванны на террасе, балконе или в саду – отличный план на ближайшие месяцы, согласитесь! Главное – загорать правильно и заботиться о своей коже.

Почему одного солнцезащитного крема недостаточно

Возможно, вы уже знаете, что крема для загара недостаточно для защиты кожи от ожогов и других повреждений, которые наносят солнечные лучи. Если кожа сама по себе находится в плохом состоянии, ее не убережет даже самый сильный крем. Этот принцип относится к косметике в целом. Вы наверняка видели рекламу разных кремов с содержанием коллагена, но с ними не все так просто. Молекула коллагена довольна крупная и практически не способна проникнуть через поры в более глубокий слой, где кожа нуждается в этом элементе.

Питательных веществ, поступающих извне, недостаточно: кожа должна питаться изнутри. Здоровая, увлажненная, напитанная кожа намного лучше реагирует на солнечные лучи.

В чем же секрет красивого и безопасного загара? В здоровом питании, соблюдении режима питья и коллагене! Последний стоит принимать внутрь в форме качественной пищевой добавки.

Почему при солнечных ваннах не обойтись без коллагена

Солнечное излучение уменьшает выработку коллагена: оно уничтожает фибробласты, которые производят этот незаменимый белок — основной строительный элемент кожи. Вместе с эластином коллаген обеспечивает коже упругость, молодость и сияние.

«Коллаген — это стабильный белок, который является основным строительным материалом интерстициальной соединительной ткани и обеспечивает ее механическую прочность. Коллагеновые волокна мягкие, гибкие и очень прочные», — говорит доктор Яна Молчанова из дерматологической клиники Medoderm.

Коллаген — своего рода эликсир молодости для организма. Он поддерживает увлажнение кожи, и, следовательно, его недостаток вызывает потерю воды, что приводит к таким проблемам, как сухая и тусклая кожа и быстрое образование морщин. К сожалению, организм человека с возрастом перестает вырабатывать этот незаменимый белок. И довольно рано: после 45 лет организм больше не вырабатывает собственный коллаген. Под воздействием солнечного света коллаген разрушается еще быстрее. К счастью и к большой радости тех, кто любит лето и загар, решение есть! Мы начиная с молодого возраста можем пополнять содержание коллагена в организме благодаря пищевой добавке, например Inca Collagen. А летом принимать ее еще важнее.

Пигментные пятна как следствие нездорового загара

Солнечные лучи, а именно ультрафиолетовое излучение UVA и UVB, имеют непосредственное влияние на появление пигментных пятен. При недостаточной защите кожи в ней вырабатывается больше меланина, чем нужно, следствием чего и становятся пигментные пятна.

Но это еще не все. Если вы не защищаете свою кожу от солнца подходящими кремами и не используете пищевые добавки для предотвращения солнечных ожогов, вы рискуете. В дополнение к наиболее распространенным последствиям — ожогам кожи или аллергическим реакциям — существуют и долгосрочные последствия: преждевременное старение кожи, развитие различных видов карциномы или меланомы. Поэтому важно понимать, как правильно загорать, чтобы избежать этих рисков.

Тогда вы также сможете предотвратить образование пигментных пятен. Ультрафиолетовое излучение проникает в основной слой кожи, называемый дермой, и разрушает фибробласты, производящие коллаген. Недостаток в коже коллагена и эластина является основной предпосылкой для образования пигментных пятен, потому что оба эти белка обеспечивают эластичность, сбалансированный тонус и хорошую структуру кожи. Коллаген особенно важен, потому что он составляет 80% кожи и работает как связующее вещество для клеток.

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