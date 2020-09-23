Узнайте тайну красивых и здоровых волос

Волосы — важная часть нашей внешности: от них во многом зависит то, как нас воспринимают окружающие, а также наша самооценка и настроение. Небольшому проценту людей (это справедливо и для женщин, и для мужчин) не надо прикладывать ни малейших усилий, чтобы их волосы сияли красотой и здоровьем. Если вы не попадаете число таких счастливчиков, не волнуйтесь: есть простой и надежный способ исправить ситуацию.

Если вы заметили, что с годами качество ваших волос стало ухудшаться, советуем вам сосредоточиться на их питании. Красивые волосы — это продукт здорового тела, и они особенно нуждаются в правильном питании. Основа их диеты — коллаген, выработка которого в организме постепенно уменьшается, плюс витамины и минералы.

Неслучайно коллаген, важнейший белок человеческого тела, преподносится как чудо для кожи, волос и ногтей. Но действительно ли он работает? Можно ли добиться красивых, блестящих и упругих волос, если каждый день выпивать стакан коллагена?

Да — при определенных условиях. Коллаген бывает разный. Но, если вы выберете эффективный и проверенный продукт Inca Collagen, вы действительно обеспечите своим волосам питание, в котором они нуждаются, чтобы расти быстрее, становиться гуще и выглядеть лучше. Эффективность приема коллагена подтверждается отзывами экспертов.

Коллаген — незаменимый для организма белок, основная функция которого — связывать клетки и действовать подобно клею. Его еще называют эликсиром молодости, потому что высокое содержание коллагена характерно для молодого организма. Эластичность и здоровый вид кожи, подвижность суставов, способных легко переносить физическую нагрузку, — за все это отвечает коллаген. Но есть одна загвоздка.

Достаточное количество коллагена вырабатывается организмом только до определенного возраста. Позже его производство сокращается, причем быстрыми темпами. Согласно исследованиям, после 25 лет за каждые два года выработка коллагена в организме уменьшается на 1-1,5%. Неудивительно, что уже к 40 годам возникает дефицит коллагена. Проявления такого дефицита могут быть разными: износ костно-мышечной системы, морщины, сухость кожи, появление пигментных пятен. Ногти могут стать более ломкими, а волосы — истончиться и начать сечься, часто ухудшается их качество в целом.

Что можно с этим сделать? Как, опять же, утверждают эксперты, решением может стать восполнение запаса коллагена в виде пищевых добавок. «Коллаген, поступающий в организм, поддерживает питание костей и хрящей, помогает заживлению небольших травм, делает мышцы, сухожилия, связки и кожу более плотными», — объясняет заслуженный врач, глава ортопедического отделения Милан Чарваш.

Как именно работает коллаген для здоровья волос

Если коже хватает коллагена, он также питает ногти и волосы. «Волосы и ногти возникают из одной и той же эмбриональной основы, поэтому на их качество часто влияют одни и те же факторы, такие как уровень гормонов, достаточное количество витаминов и железа. Моя практика подтверждает, что регулярный прием коллагена улучшает качество ногтевых пластин, уменьшает слоение ногтей и ломкость волос», — говорит дерматолог Яна Молчанова из клиники Medoderm.

Но как выбрать лучший коллаген, тот, который действительно будет работать? Это не так просто, ведь производителей коллагена и предлагаемых ими продуктов на рынке становится все больше. Потребителям стоит учесть ряд важных нюансов, чтобы отсеять маркетинговые уловки и потратить свои деньги на по-настоящему качественное средство, которое окажет видимый эффект не только на волосы, но и на все тело.

Действительно качественный коллаген должен соответствовать следующим условиям:

– быть биодоступным, то есть максимально приближенным к человеческому коллагену,

– быть чистым, без запаха, добавок и консервантов, которые ухудшают его свойства,

– изготавливаться из качественного сырья.

Всем этим условиям отвечает трехкомпонентный коллаген Inca премиум-класса, который содержит коллаген I, II и III типов. Именно эти типы коллагена наш организм прежде всего использует для костно-мышечной системы и кожи. Inca Collagen биологически активен, таким образом, он очень быстро усваивается и организм воспринимает его как собственный коллаген. Его биологическую активность удается сохранить благодаря щадящему способу производства — гидролизу, при котором сохраняется естественная тройная структура коллагеновой спирали.

Производство коллагена — отдельная тема. Изначально его молекула слишком велика для того, чтобы человеческий организм мог усвоить ее в форме пищевой добавки. Поэтому добавки с коллагеном производятся путем расщепления молекулы на отдельные фрагменты. Метод расщепления имеет огромное значение. Многие коллагены создаются путем термической обработки из побочных продуктов, возникающих при производстве свинины или мяса крупного рогатого скота. Этот способ нельзя назвать лучшим, в отличие от гидролиза — «холодного» метода, при котором молекула коллагена расщепляется очень бережно. Именно так создается Inca Collagen.

Что касается качества сырья, источником Inca Collagen становятся побочные продукты обработки высококачественной морской рыбы. Она обладает рядом преимуществ по сравнению с другим сырьем, и полученный из нее коллаген очень похож на человеческий, поэтому организм усваивает его лучше всего.

Результатом этих сложных и совсем не дешевых производственных принципов становится Inca Collagen — базовое питательное вещество для ваших волос. Качество Inca Collagen уже проверили на себе многочисленные клиенты, сделавшие ставку на проверенный чешский бренд.

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