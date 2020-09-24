Занятия танцами помогают не только развить чувство ритма, раскрепоститься и сжечь лишние калории, но и улучшить координацию движений, а также увеличить ощущение счастья (доказано учеными из Оксфордского университета). Про пользу танца нам рассказала бывшая солистка украинского модерн-балета «Аквериас» Елена Лань.

Елена выступала на самых разнообразных сценах: от Карнеги-холла в Нью-Йорке до концертных площадок Якутска в Республике Саха, награждена Ассоциацией деятелей эстрадного искусства Украины за «Значительный личный вклад в развитие украинского эстрадного искусства». Передаем слово нашей героине, которая знает о пользе танца все или практически все.

Фото: Дина Иванчевская

«Вот, считай, к тебе послали», — пошутила подруга, показывая мне направление на кинезотерапию, которую прописал ей ортопед после жалоб на боли в спине. Я не врач, а всего лишь преподаватель танцев, веду курсы Fit Latina Plus, о кинезотерапии никогда не слышала, поэтому сразу полезла в интернет. Оказалось, что это вид двигательной терапии, один из девизов которой: «Танцуй, чтобы жить».

Кинезотерапия получила официальное признание в Чешской Республике только в 2007 году, так что она немного младше танцевально-двигательной терапии, появившейся здесь в 1999-м. Благотворное влияния танца не только на физическое, но и на психическое состояние человека американские психиатры признали в 1946-м. Основоположником данного метода стала преподавательница танцев Мэрион Чейз. Интересно, что танцевальные терапевты не рассматривают тело как предмет, они воспринимают его как процесс, изменчивый и неразделимо связанный с психикой. Причем они оказывают прямое влияние друг на друга. Австрийский и американский психолог Вильгельм Райх (кстати, родом с Украины) утверждал, что невыраженные эмоциональные переживания не исчезают, а остаются в мышцах и «застревают» там в виде мышечных блоков.

Вот почему так важно вовремя сбрасывать эмоциональное напряжение до того, как появятся боли. Легче всего это делать на танцполе. Особенно, если вы женщина. Ведь танец у нас в крови. К тому же мы до сих пор интуитивно чувствуем его мистическую составляющую. Археологические находки по всему миру доказывают, что женские обрядовые танцы были широко известны уже в эпоху верхнего палеолита. А балетологи XX века, такие как Эльфрида Королева, утверждают, что исконные колебательные движения женских танцев напрямую связаны с нашей физиологией. Благодаря им «увеличивался таз и особым образом массажировались внутренние органы, что значительно облегчало роды».

Танцевальные ритуалы входили в большинство священных культов Египта. А при храме Амона, сокрытого бога солнца, существовала специальная школа для жриц, вся жизнь которых проходила в танце.

Фото: Дина Иванчевская

Заядлой плясуньей считалась древнегреческая богиня Артемида. Иступленными танцами сопровождался культ фригийской Кибелы. Танцевали и в мистериях, связанных с почитанием Деметры и Персефоны. А что такое славянские девичьи хороводы, как не поклонение богу солнца Яриле? По древнеиндийской мифологии, танец вообще имеет божественное происхождение, ведь первым танцором был не кто иной, как бог Шива. Он создал мир из хаоса именно танцем.

В древности танец был священнодействием, а не развлечением. Он вводил в особое состояние, в котором были возможны мистические контакты с сакральным миром, что до сих пор практикуют мусульманские дервиши и всевозможные шаманы. Некоторые религиозные мыслители определяют танцевальные культы как попытку прорыва к высшей духовности, возвращения духовной интуиции, ощущения полноты бытия.

Не использовать такой мощный инструмент духовного и энергетического обновления по меньшей мере расточительно. К тому же танцевать просто приятно независимо от уровня вашей физической подготовки.

Елена ЛАНЬ

Сейчас Елена ведет в Праге курсы Fit Latina Plus в клубе Gym1 по адресу Fügnerovo náměstí, 5 и в клубе Slunečnice по адресу Rýmařovská, 561. Подробную информацию можно узнать по телефону +420 724 562 624 и в инстаграм-аккаунте Елены @pluslatina, а также на страничке Facebook FitLatinaPlus.