Скандинавский бьюти-тренд

Препараты на основе коллагена уже некоторое время находятся на пике славы, но, к сожалению, не все из них работают. Какое средство выбрать, чтобы получить заметный результат?

Задав в поисковике слово «Коллаген», вы сразу же найдете примерно такую информацию: «Коллаген — это самый распространенный белок в нашем организме, но уже после 25-30 лет его содержание снижается, и новый коллаген производится медленнее». К сожалению, эта избитая фраза, на которую вы, вероятно, натыкались не раз, — чистая правда.

По мере уменьшения количества коллагена кожа теряет упругость и начинает хуже справляться с влиянием солнечных лучей, неправильного питания, курения, плохого и недостаточного очищения и т.д. Дефицит коллагена проявляется в старении кожи, появлении морщин, проблемах с суставами или ломкости ногтей. Первые морщинки обычно появляются на лице. Однако с возрастом они становятся заметны и на руках, груди, плечах, бедрах. Ухаживая за кожей лица дорогими кремами, мы порой оставляем кожу тела без должного внимания. Но, если ухаживать за кожей изнутри, результат будет заметен не только на лице, но и на тех участках вашего тела, о которых вы бы иначе не позаботились.

Уход за кожей изнутри эффективнее и экономит время

Как следует из названия, The Solution Anti-wrinkle collagen — это пищевая добавка с коллагеном, которая при регулярном использовании замедляет старение кожи и помогает бороться с морщинами. Исследования также показали, что The Solution при долгосрочном применении значительно сокращает проявления целлюлита. И если на то, чтобы нанести крем на все тело, уходит как минимум несколько минут (и для этого нужны подходящие условия), препарат The Solution™ достаточно смешать с любым напитком или едой и употребить в любое время суток. Этот порошок без вкуса и запаха поставляется в практичных упаковках и экономит ваше время.

Среднее уменьшение глубины морщин на 20,1%

Эффективность коллагена The Solution™ подтверждена двойным слепым рандомизированным плацебо-контролируемым исследованием при участии 114 женщин в возрасте от 45 до 65 лет. Они получали либо 2,5 грамма препарата, либо плацебо каждый день в течение 8 недель. Перед началом исследования у всех женщин оценивалось состояние кожи, в том числе измерялась глубина морщин. Первые положительные результаты были зарегистрированы в группе, получавшей продукт, всего через 4 недели. Глубина морщин вокруг глаз у испытуемых уменьшилась в среднем на 7,2%. Через 8 недель результат был еще лучше: приборы зафиксировали уменьшение глубины в среднем на 20,1%. У одной из участниц исследования глубина морщин сократилась на 49,9%.

Результаты через 8 недель

«Когда мы только начинали в Норвегии, мы попросили нескольких женщин пройти независимое сканирование кожи перед началом ежедневного приема The Solution™, — говорит Сесилия Нордстрём, основательница Oslo Skin Lab. — После 8 недель ежедневного использования нашего продукта они прошли повторное сканирование, и результаты оказались потрясающими. У некоторых участниц проекта морщины сократились более чем на 50%. Иногда эффект заметен очень быстро, в других случаях может потребоваться немного больше времени, — все мы разные. Но в целом все, кто участвовал в сканировании кожи, продемонстрировали улучшение по сравнению с исходным состоянием. Теперь мы можем сказать, что после длительного использования результаты становятся только лучше. Но, конечно, есть пределы, мы никогда не будем выглядеть так, будто нам снова 18».

Практичная упаковка

The Solution представляет собой натуральный продукт без добавления ненужных веществ, таких как парабены, сахар или ароматизаторы. Поскольку порошок не содержит ароматизаторов и вкусовых добавок, его можно добавлять в любые напитки, включая смузи, или смешивать с овсянкой, супом или салатом. Он упакован в практичные пакетики, что делает его действительно удобным в использовании, даже если вы много путешествуете или часто находитесь в разъездах по работе.

Клуб Oslo Skin Lab: членство без хлопот

Приобрести коллаген The Solution можно исключительно на сайте www.osloskinlab.cz. Упаковка состоит из 28 суточных доз, каждая из которых содержит 2,5 грамма чистого коллагена. Таким образом, упаковки хватит на четыре недели. Цена — 1499 крон без доставки.

Вы также можете зарегистрироваться и стать членом Oslo Skin Lab. В этом случае вы будете автоматически получать новую пачку коллагена каждые 4 недели со скидкой 30% . Таким образом, цена составит 1049 крон, и доставка будет бесплатной.

Членство не связано с какими-либо обязательствами: вы можете приостановить или отменить его в любое время. Побалуйте себя и дайте Oslo Skin Lab возможность своевременно и регулярно предоставлять вам все необходимое для ухода за вашей кожей изнутри.

Краткое резюме, почему вам стоит использовать продукты Oslo Skin Lab:

- Более упругая и эластичная кожа

- Менее заметные морщины

- Снижение проявлений целлюлита

- Заметное улучшение текстуры кожи

- Профилактика появления признаков старения

Посетите сайт Oslo Skin Lab, чтобы узнать больше о полезных эффектах коллагена. Читательниц 420on.cz, присоединившихся к клубу, ждет скидка 50% на первую упаковку при переходе по указанной ссылке или использовании промокода 420on

На правах рекламы