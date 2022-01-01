В чешской психиатрической больнице пациент продавал метамфетамин и гашиш

По данным полиции, мужчина, который находится на лечении в психиатрической больнице в районе Млада-Болеслав, продавал и распространял наркотики в больнице другим людям, которые тоже лечатся от зависимости.

По данным полиции, 27-летний мужчина в больнице продавал и обменивал метамфетамин, марихуану и гашиш на другие товары. Скорее всего, он успел проделать это 30 раз.

«Обвиняемый не соблюдает лечение и неоднократно нарушает предписания, по крайней мере, в 11 случаях он употреблял вещества, вызывающие привыкание», — заявила пресс-секретарь полиции Млада-Болеслава Барбора Шневейсова.

Криминалисты обвинили его в производстве, хранении и сбыте наркотиков и воспрепятствовании исполнению законного распоряжения. Мужчине, находящемуся на назначенном лечении в психиатрической больнице, грозит до десяти лет тюрьмы, поскольку в прошлом он уже был судим за преступления, связанные с наркотиками.

На прошлой неделе сотрудники полиции Млада-Болеслава обвинили 40-летнего мужчину, который, по их словам, в психиатрической больнице обменивал наркотики на драгоценности и еду.

Источник: novinky.cz

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