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Babybotox в клинике Mediestetik — скидка для наших читателей

Babybotox в клинике Mediestetik — скидка для наших читателей

Партнер рубрики:
Kochy
09 августа
11:12
85
​В клинике Mediestetik со скидкой в 10% можно пройти методом омоложения Babybotox. Стоимость процедуры — от 3000 крон. На вопросы отвечает MUDr. Оксана Коломиец, дерматолог международной сети эстетических инноваций Mediestetik.

Babybotox в клинике Mediestetik — скидка для наших читателей

Кому подходит Babybotox?

Babybotox подходит для всех, кто хочет найти компромисс между естественным старением и омоложением с помощью профессионального дерматологического ухода. Ботулинический токсин, которого вводится примерно вдвое меньше, чем при классическом применении, представляет собой натуральный протеин, который расслабляет мышцы, вызывающие мимические морщины.

Это безболезненная процедура, предназначенная для таких областей лица, как лоб, веки или область межбровья. После применения кожа становится естественно свежей. Мелкие морщинки разглаживаются, снижается выработка кожного сала. Процедура проводится амбулаторно, пациент может сразу же вернуться к нормальной деятельности.

Когда самое подходящее время для Babybotox и почему?

Точного возрастного ограничения нет. Это индивидуальный вопрос, в котором играет роль и генетическая предрасположенность. В целом можно говорить о пациентах около 30 лет, когда кожа свободна от значительных и глубоких морщин, но при этом начинает терять упругость. В результате появляются первые признаки старения. Тем не менее, Babybotox также служит профилактикой постоянных морщин. Продолжительность времени, после которого эффект исчезает, варьируется от трех до шести месяцев.

Кому не подходит Babybotox?

- индивидуальная непереносимость препарата, 

- воспалительные заболевания кожи, нарушение кожного покрова (в предположительных местах введения препарата)

Важно, чтобы пациент проконсультировался со специалистом, который нанесет препарат в нужное место и в нужном количестве, чтобы сохранить мимику.

Клиника MEDIESTETIK s.r.o.

Mánesova 983/36

120 00, Praha 2

tel.: (+420) 242 242 242

e-mail: [email protected]

 

Senovážné náměstí 23

110 00, Praha 1

tel.: (+420) 242 242 242

e-mail: [email protected]

 

Krupská 264/12

Teplice

tel.: (+420) 471 000 071

e-mail: [email protected]

 

Источник: Proženy.cz



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