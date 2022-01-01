Babybotox в клинике Mediestetik — скидка для наших читателей

​В клинике Mediestetik со скидкой в 10% можно пройти методом омоложения Babybotox. Стоимость процедуры — от 3000 крон. На вопросы отвечает MUDr. Оксана Коломиец, дерматолог международной сети эстетических инноваций Mediestetik.

Кому подходит Babybotox?

Babybotox подходит для всех, кто хочет найти компромисс между естественным старением и омоложением с помощью профессионального дерматологического ухода. Ботулинический токсин, которого вводится примерно вдвое меньше, чем при классическом применении, представляет собой натуральный протеин, который расслабляет мышцы, вызывающие мимические морщины.

Это безболезненная процедура, предназначенная для таких областей лица, как лоб, веки или область межбровья. После применения кожа становится естественно свежей. Мелкие морщинки разглаживаются, снижается выработка кожного сала. Процедура проводится амбулаторно, пациент может сразу же вернуться к нормальной деятельности.

Когда самое подходящее время для Babybotox и почему?

Точного возрастного ограничения нет. Это индивидуальный вопрос, в котором играет роль и генетическая предрасположенность. В целом можно говорить о пациентах около 30 лет, когда кожа свободна от значительных и глубоких морщин, но при этом начинает терять упругость. В результате появляются первые признаки старения. Тем не менее, Babybotox также служит профилактикой постоянных морщин. Продолжительность времени, после которого эффект исчезает, варьируется от трех до шести месяцев.

Кому не подходит Babybotox?

- индивидуальная непереносимость препарата,

- воспалительные заболевания кожи, нарушение кожного покрова (в предположительных местах введения препарата)

Важно, чтобы пациент проконсультировался со специалистом, который нанесет препарат в нужное место и в нужном количестве, чтобы сохранить мимику.

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Источник: Proženy.cz