Слишком много плохих новостей? 6 приемов от чешских экспертов, как сохранить нервы

Хронический стресс и страх разрушают мозг, ослабляют иммунную систему, вызывают аутоиммунные заболевания и влияют на межличностные отношения. Что конкретно рекомендуют психотерапевты и другие специалисты людям, чтобы они могли «мирно сосуществовать» со страхами и не поддаваться им?

Найдите то, что вернет вас из мыслей в реальность

«Решающее значение для каждого из нас имеет то, что может вернуть вас из мира страхов в реальность, — люди, места, обычаи и другие способы, которыми мы взаимодействуем с внешним миром. Сейчас настало время, когда эти вещи имеют большее значение, чем когда-либо прежде», — проф. Михал Миовски, доктор философии, клинический психолог, психотерапевт.

Твёрдая почва под ногами и базовая уверенность в том, что вы хотя бы в общих чертах понимаете, что происходит с вами и окружающим миром, необходимы не только для управления стрессом, страхом и тревогой, но и являются главным условием жизни. Именно поиск чего-то надёжного и осознание того, что оно есть, — является важной предпосылкой для того, чтобы справиться со сложным периодом и пройти через него.

«Некоторые занятия можно описать как сугубо позитивные (проводить как можно больше времени на свежем воздухе, читать, мастерить что-то руками, возиться в саду, играть с детьми или внуками). Или, по крайней мере, предпочтите то, что точно не принесет вреда (уборка дома или ремонтные работы). Абсолютно точно исключите то, что вредит здоровью (пить больше алкоголя, повышать дозы легальных и нелегальных фармацевтических препаратов)», — отвечает Вацлав Мертин, психолог с опытом психолого-педагогического консультирования.

Позвольте себе планировать не только работу, но и приятные вещи

«Желательно строить планы даже касательно незначительных событий», — говорит Вацлав Мертин, психолог с опытом психолого-педагогического консультирования.

Планирование вещей, которые вы точно можете реализовать, создаёт иллюзию контроля и определённости. Старайтесь представлять сценарий, как хорошо вы проведёте время после тяжелого рабочего дня. Хоть вы и не можете повлиять на политиков и события в мире, но у вас все же остается зона контроля своих действий и своего досуга.



Стресс снизит более строгий режим дня

Подготовиться к непростым событиям в жизни поможет философия стоицизма. Смириться с тем, что уже произошло, и направить силы на то, чтобы идти вперёд, не тратя силы на мысли вроде «Все могло бы быть иначе». Некоторые психологи советуют воспринимать новости именно с этой точки зрения.

Развивайте устойчивость к плохим новостям, находите отдушину в мелочах, развивайте мужество и физическую форму, а также закаляйтесь (не только холодной водой — отнеситесь к ограничениям, страху, беспокойству, а также страшным или параноидальным мыслям, как к холодному душу, который сделает вас выносливее).

«В борьбе со стрессом поможет наладить регулярность сна и бодрствования, питания и питья, рутины, а также реалистичное краткосрочное планирование, разговоры с друзьями, хотя бы по телефону. Также уместно сосредоточиться на позитиве, ограничить потребление пугающих новостей и меньше слушать паникующих людей, а больше внимания уделять природе и настоящему, заботиться о собственных чувствах и реакциях, научиться приспосабливаться к изменениям», — говорит доктор Катерина Чайтамлова, терапевт, популяризатор здорового образа жизни.



Сузьте горизонт планирования. Обратите внимание на момент сейчас

«В это неспокойное время нет другого выбора, кроме как жить настоящим, то есть сейчас и здесь. Планирование, к которому привыкло большинство ответственных людей, отходит немного в сторону, потому что планирование в нынешних условиях практически невозможно и бессмысленно. Сейчас это самое сложное для большинства из нас», — Марта Бучкова, психолог Центра практической психологии.

Изо дня в день мы все больше чувствуем неуверенность в будущем. Кажется, что если вы стараетесь жить сегодня, то «не заботитесь о будущем», но это не так. Именно жизнь в настоящем дает шанс на будущее. Поверьте, что в будущем в нужный момент у вас появится возможность сделать дальнейший шаг и принять следующее решение. Переживать за более отдаленное будущее абсолютно не имеет смысла.

Помните, что все проходит

«Очень важно понимать, — даже если сейчас это неочевидно, — что любое ваше состояние когда-нибудь да пройдет. Лучше попробовать сосредоточиться на том, что в вашей жизни идёт как надо, а воспринимать и черпать энергию оттуда, где есть определенность», — Катерина Белькова, сертифицированный медиатор, коуч и лектор, основатель Школы Медиации.

Подумайте о смене сезонов, например. За что вы любите то время года, которое сейчас есть? Например, вас вдохновляет желтая осенняя листва или то, как зимой ярко блестит снег. Что бы ни происходило в жизни — эти маленькие радости навсегда с вами. И все это останется даже тогда, когда пройдет тяжелый стрессовый период.

Будьте больше с близкими

Сосредоточьтесь на отношениях с близкими и дружеских связях, которые способны подарить чувство уюта и умиротворения. Поучитесь у самых жизнерадостных знакомых, как им удается сохранять психологическую стабильность, а лучше проводите с ними как можно больше времени. Не давайте впутывать себя в разговоры, после которых чувствуете себя плохо, — например, десятое обсуждение одной и той же негативной новости. И главное, говорите о своих страхах, не держите их в себе – обговорите с партнером, другом или найдите телефон доверия, которых сейчас очень много. Выговоритесь о проблеме и увидите, что напряжения внутри вас стало сразу вполовину меньше.

Источник: blesk.cz

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