20 неожиданных вещей, за которые VZP вернет вам деньги. А вы раньше за это платили

Уже долгое время VZP выплачивает своим клиентам денежные бонусы. Они в основном распространяются на охрану здоровья, профилактические цели и здоровый образ жизни. Узнайте из нашего материала, на что конкретно и как получить деньги от VZP в 2023 году.

Денежные бонусы от компании VZP помогут не только вести здоровый образ жизни или предотвратить проблемы со здоровьем, но и улучшить качество жизни людям с хроническими заболеваниями. В ответ на стремительный рост цен VZP увеличила некоторые льготы на 2023 год, а также включила в список новые предложения. В этом году страховая компания готова выплатить клиентам до 1 млрд крон. Диапазон льгот более чем разнообразен.

Физическая активность

Движение — неотъемлемая часть здорового образа жизни и профилактики заболеваний. У современного человека обычно нет ни времени, ни сил на спорт. Низкая физическая активность и повышенные умственные нагрузки часто приводят к усталости и перееданию, нарушениям физического и психического здоровья.

Регулярная физическая активность — лучшая и самая безопасная профилактическая или даже лечебная мера для большинства современных болезней, не говоря уже о психическом здоровье. Когда мы двигаемся, перепады настроения регулируются, а депрессия уменьшается благодаря выработке эндорфинов и энкефалинов, так называемых гормонов радости.

Сколько денег можно получить от VZP?

– 500 крон для детей до 1 года на детское плавание и купание, организованное в клубах, ассоциациях, кружках и т. д.

– 1 000 крон для детей в возрасте от 1 до 18 лет для регулярных занятий физкультурой и спортом долгосрочного характера.

Возрастной ценз оценивается на дату подачи заявления. Пособие может выплачиваться постепенно.

– 500 крон для взрослых в возрасте 18–65 лет

регулярные физические и спортивные занятия долгосрочного характера, развивающие координацию, силу, баланс, гибкость: абонементы, сезонные билеты, членские взносы, курсы, вступительные взносы (например, аэробика, бадминтон, флорбол, футбол, плавание, спиннинг, пилатес, круговые тренировки, йога)

регулярные занятия физкультурой и спортом, предоставляемые физиотерапевтом (не включая физиотерапию)

Внимание! Пособие может быть использовано только один раз. Для получения пособия необходимо представить документ или ряд документов об оплате на общую сумму не менее 1 500 крон.

– 500 крон для взрослых старше 65 лет

физические, восстановительные или спортивные мероприятия для пожилых людей, развивающие координацию, силу, равновесие, гибкость тела (например, занятия в клубе «Сокол», туристических клубах, йога)

оздоровительные упражнения

физические и спортивные нагрузки, предоставляемые физиотерапевтом (не распространяется на физиотерапию)

вступительные и членские взносы

Льготу можно использовать постепенно. В этой возрастной группе пособие может быть назначено при предъявлении чеков на оплату регулярных и разовых физических занятий.

Вакцинация

Вакцинация — одна из наиболее эффективных профилактических мер в борьбе с инфекционными заболеваниями. Ее главная цель — защитить людей от болезней, которые часто имеют очень серьезные последствия. Благодаря этому ежегодно предотвращается от 2 до 3 млн смертей. Высокий охват вакцинацией предотвращает распространение инфекционных бактерий и вирусов среди населения, обеспечивая тем самым коллективный иммунитет.

Для вакцинации, которая не покрывается государственным медицинским страхованием, вы можете получить денежную компенсацию непосредственно за дозу вакцины, включая ревакцинацию. Для просмотра таблицы с мобильного устройства переверните экран горизонтально.

Вакцина и вещество Сумма в кронах Возраст против ветрянки (Varilrix, Varivax) 500 без возрастных ограничений против менингококковых инфекций типа В (Bexsero, Trumenba) 1 500 без возрастных ограничений против менингококковых инфекций типа ACYW (Menveo, Nimenrix, Menquadfi) 1 500 без возрастных ограничений туристические прививки для поездки в экзотические страны 1 000 без возрастных ограничений вакцинация против гриппа (Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra, Fluenz Tetra, Efluelda) 300 / 200 0–18 / 18–65 против клещевого энцефалита (Encepur, FSME – Immun 0,25 или 0,5 ml) 700 / 500 0–18 / 18–50 против ротавирусных инфекций (Rotateq, Rotarix) 1000 0–1 против вирусных гепатитов А, В (А/В) 500 без возрастных ограничений против коклюша (в сочетании со столбняком и дифтерией) (Boostrix, Adacel, Infanrix) 500 18+ против кори (не предусмотрено серологическое тестирование для проверки уровня антител к кори) (Priorix, M-M-RvaxPro) 500 25–50 против пневмококковых инфекций (Prevenar 13, Pneumovax 23, Synflorix, Apexxnar,Vaxneuvance) 1000 50–65

Вы можете сделать несколько прививок в течение текущего года против нескольких различных инфекционных заболеваний (например, прививка от гриппа + клещевого энцефалита + вирусного гепатита А).

Программы поддержки

Не всегда возможно предотвратить различные заболевания. К сожалению, некоторые люди рождаются с болезнью или имеют к ней генетическую предрасположенность. Страховая компания VZP предоставляет разнообразные льготы, помогающие улучшить качество жизни при болезни или предотвратить другие осложнения со здоровьем.

Сахарный диабет

VZP выплачивает до 6 000 крон застрахованным лицам с диагнозом «сахарный диабет». Подробнее — здесь.

Метаболические заболевания

Во многих случаях заболеваний обмена веществ необходимо соблюдать специальную диету. Это может потребовать больших финансовых затрат, поэтому Фонд профилактики VZP поддерживает детей и студентов до 26 лет со статусом ребенка-иждивенца, у которых диагностирована целиакия или другие метаболические заболевания. Выплаты — от 8 000 до 12 000 крон. Подробнее — здесь.

Пособие на парик

VZP хочет помочь пациентам с алопецией, в том числе с алопецией, вызванной лечением рака, чтобы предотвратить негативное воздействие выпадения волос на психику. Это касается и детей. Выплата составляет 2 000 крон. Подробнее — здесь.

Поддержка психического здоровья

В рамках программы по охране психического здоровья можно получить денежное возмещение в размере до 5 000 крон для повышения доступности психосоциальной поддержки у выбранного терапевта. Пособие предназначено для застрахованных лиц в возрасте от 7 лет за сеансы у выбранного терапевта (согласно опубликованному списку), льгота распространяется максимум на 10 сеансов. Подробная информация — здесь.

Тренировка/тестирование памяти для пожилых людей

Множество исследований показывает, что если предложить своему мозгу новые занятия, то можно бороться с последствиями болезни Альцгеймера и других видов деменции, которые влияют на когнитивные функции. Участники льготной программы — пожилые люди старше 65 лет. Размер компенсации — 500 крон. Подробнее — здесь.

Профилактика

При ранней диагностике болезнь можно успешно вылечить. В основном существует два способа борьбы с болезнями — путем их лечения или профилактики. Первичная профилактика относится к мероприятиям, повышающим устойчивость к заболеваниям. В их числе здоровый образ жизни, физические упражнения и здоровое питание. Вторичная профилактика — это ранняя диагностика заболевания, когда симптомы еще не развились и болезнь можно успешно лечить. Этого можно достичь с помощью регулярных профилактических осмотров и соответствующих обследований. Это делается даже тогда, когда вы чувствуете себя здоровым, чтобы выявить риски, потенциально угрожающие вашему здоровью в будущем.

Комплексное онкологическое обследование

Если рак обнаружен на ранней стадии, лечение требует меньше усилий для пациента, а шансы на излечение значительно выше, чем при позднем обнаружении заболевания. Комплексное онкологическое обследование можно пройти в одном из онкологических центров по предварительной записи, без направления врача общей практики. Для клиентов старше 35 лет предусмотрена компенсация в 3 000 крон после того, как они оплатят полную сумму за обследование в одном из данных учреждений. Стоимость, содержание и объем обследования, которое обычно представляет собой лабораторные, рентгеновские или ультразвуковые исследования, определяются онкологическими центрами.

Онкологическое обследование у специалистов

Рак кожи — одно из самых распространенных онкологических заболеваний на сегодняшний день. Самым опасным его видом является меланома, которая чаще всего возникает из-за чрезмерного воздействия на кожу прямых солнечных лучей без применения солнцезащитного крема с высоким УФ-фактором. Ежегодно в мире диагностируется около 160 000 новых случаев меланомы. Страховая компания возместит вам 500 крон на обследование родинок с помощью дерматоскопа у терапевта, дерматолога, в кожной или эстетической клинике, онкологическом центре, лазерном центре или хирургии. Льгота распространяется и на детей.

Отказ от курения

Курение — доказанный фактор риска развития многих заболеваний. Оно также осложняет их лечение. Курение провоцирует, например, рак легких, поджелудочной железы и других органов, заболевания сердца и сосудов, а также хроническую обструктивную болезнь легких. Чем раньше вы бросите курить, тем быстрее сможете снизить риск развития этих заболеваний, а также затраты на их лечение. VZP возместит вам 1 000 крон на лекарства и безрецептурные препараты, которые помогают бросить курить. Эту льготу можно использовать 1 раз за 3 года.

Стоматологическая гигиена

Гигиена зубов является эффективной профилактикой проблем со здоровьем полости рта. Она снижает риск инфекции, гингивита и предотвращает кариес, что позволяет пациентам сэкономить в будущем. Страховая компания вернет вам 500 крон за гигиену зубов. Этот бонус доступен всем застрахованным в VZP, включая детей старше 1 года.

Реабилитационные мероприятия

Взрослые старше 18 лет, прошедшие профилактический осмотр, могут получить единовременную сумму в размере 1 000 крон на реабилитационные и восстановительные мероприятия курортного типа, не покрываемые медицинским страхованием.

Доноры

Компания VZP поддерживает и благодарит всех доноров крови, плазмы, тромбоцитов, костного мозга и органов, которые бескорыстно предоставляют другим самое ценное, что есть у человеческого тела, спасая жизни. Сдать кровь, плазму и тромбоциты может любой здоровый человек, мужчина или женщина, в возрасте от 18 до 65 лет и весом не менее 50 кг. Сдать кровь можно практически в любом городе Чешской Республики или в любой точке Европейского союза.

Доноры крови, плазмы, тромбоцитов и костного мозга

3 000 крон для активных доноров и 500 крон для неактивных доноров на восстановление и поддержку здоровья.

Доноры органов

Донорам органов предоставляется единовременная субсидия в размере до 10 000 крон на реабилитационные/восстановительные мероприятия курортного типа, приобретение спортивного оборудования (не одежды) или витаминов, пищевых добавок и медицинских приборов.

Выгодное страхование для путешественников

В дополнение к взносам из фонда профилактики доноры крови, плазмы, костного мозга и тромбоцитов могут получить выгодное страхование путешествий от дочерней компании Pojišt'ovna VZP, a. s.

Подробнее о выплатах для доноров — здесь.

До родов и после родов

Беременность и первый год после родов для многих женщин является самым прекрасным периодом жизни. Но финансово затратным. Во время беременности женщина проходит различные обследования, включая те, которые не покрываются страховыми компаниями. После родов наступает период ухода за ребенком. Страховая компания хочет облегчить этот период, поэтому для беременных женщин и матерей до 12 месяцев после родов предусмотрен взнос в размере 3 500 крон на различные обследования, мероприятия, покупку детских принадлежностей и поддержку грудного вскармливания.

Для беременных женщин и матерей до 12 месяцев после родов

Для беременных женщин и матерей до 12 месяцев после родов предусмотрен взнос в размере 3 500 крон на различные обследования, мероприятия, приобретение детских принадлежностей и поддержку грудного вскармливания.

Взнос на приобретение детских принадлежностей

1 000 крон на детские принадлежности или вспомогательные средства, приобретенные в аптеке или интернет-аптеке на территории Чешской Республики.

Пособие для недоношенных новорожденных

3 000 крон для недоношенных детей с весом при рождении до 1 500 граммов.

Как получить деньги от VZP?

Практически для всех вышеперечисленных льготных программ действует стандартный алгоритм. Для получения любой из льгот необходимо заполнить заявление.

Также необходимо иметь подтверждение об оплате (оно должно быть не старше 3 месяцев на момент подачи заявления, в случае вакцинации данное подтверждение не требуется). Если вы получаете бонус на несовершеннолетнего ребенка, также необходимо предоставить его свидетельство о рождении. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные документы. Советуем вам заранее ознакомиться с порядком получения льгот на сайте компании VZP.

Как подать заявление?

Самый простой способ подать заявку на возвращение денежных средств — через веб-приложение My VZP. Классический способ — подать заявление в любом из филиалов компании VZP. Также можно отправить заявление письмом на адрес VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1 или на «датову схранку» компании — i48ae3q.

Сроки подачи

Во всех перечисленных случаях заявка должна быть подана не позднее 15 декабря 2023 года.

Вы можете найти всю необходимую дополнительную информацию на сайте или позвонив в службу поддержки по телефону 952 222 222. Также можно написать письмо по электронной почте [email protected].

Будьте здоровы!



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