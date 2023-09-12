«Я не вижу для себя угрозы», — чешский врач лечит бездомных

Андреа Пекаркова начала работать вместе со своим мужем в Армии спасения еще во время учебы в медицинском колледже.

«Мы начали ходить на христианское собрание Армии спасения и постепенно там освоились. В это время национальный командир Армии спасения пригласил меня, чтобы узнать, не хочу ли я прийти прямо сюда, в Центр Богуслава Буреса, и помогать местной медсестре», — рассказала врач.

Тогдашняя студентка четвертого курса стала регулярно приходить в кабинет. В основном ее мотивировала потребность бездомных в медицинской помощи.

Хронические раны и кожные заболевания

Обычная повестка дня для врача — лечение хронических ран, кожных и паразитарных заболеваний. Таким образом, ее работа обычно сильно отличается от обычной работы врачей общей практики.

«Процедуры, которые мы проводим здесь, действительно очень редко выполняются в других амбулаторных клиниках. Часто это небольшие хирургические операции, а также, например, консультирование по вопросам зависимости или гинекологических проблем. В общем, это очень интересная работа с медицинской точки зрения», — пояснила врач.

Она говорит, что не боится пациентов, хотя на первый взгляд кажется хрупкой женщиной.

«Когда я впервые оказалась среди бездомных людей, я почувствовала скорее безусловное принятие и комфорт. С самого начала возникло взаимное доверие», — сказала она.

«Я никогда не чувствовала угрозы. Может быть, были исключительные ситуации, когда пациент в состоянии психоза делал то, что здоровый человек не делает, но такие ситуации — редкость», — добавила она.

Однако, по ее словам, часто случается и так, что пациенты злятся на все. На жизнь, на систему, и винят во всем окружающих. Но врач знает, как работать и с этим.

«Это затрудняет общение, но у меня нет ощущения, что cо мной плохо обращаются», — добавила она.

Как она объясняет, отношения с пациентами часто строятся на доверии, а это требует времени.

«Когда человек приходит впервые, ему нужно уяснить себе, что он здесь делает. Они должны убедиться, что то, что им сказали, действительно правда», — описывает она.

«Бывает и так, что человек приходит с ожиданиями, которые мы не можем или не хотим оправдать. Например, когда он хочет получить рецепт на препарат, вызывающий привыкание, а его просьба не удовлетворяется. Тогда люди разочаровываются, злятся и больше не хотят приходить», — добавила она.

Ежедневно через ее приемную проходит до 30 человек, но с наступлением тепла количество пациентов постепенно уменьшается.

«Осенью и зимой поток посетителей высок. Сейчас он уже уменьшается, так что, думаю, будет около 20 пациентов в день», — объясняет Пекаркова.

Медицинское обслуживание в Армии спасения финансируется за счет взносов населения, а не Министерства здравоохранения. «Я стараюсь вести себя соответственно и распоряжаться средствами. Конечно, есть вещи, которые мы должны делать, чтобы человек не умер, а есть вещи, которые носят хронический характер или с которыми можно справиться дешевле, поэтому в этих областях я должна решать, что действительно необходимо», — описала ситуацию врач.

Вы можете внести свой вклад не только в медицинское обслуживание бездомных, но и во всю деятельность Армии спасения, сделав единовременный или регулярный взнос прямо на сайте Армии спасения.

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