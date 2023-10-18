В чешских больницах готовится протест врачей. Последствия ощутят и пациенты

Если у вас запланирована процедура в больнице на декабрь, то, возможно, ее придется перенести на следующий год. Это связано с тем, что многие врачи в знак протеста против непосильных и зачастую незаконных условий отказываются работать сверхурочно в конце года.

Чешское издание выяснило, на какой режим работы могут рассчитывать пациенты. Редакция обратилась с вопросами в три десятка больших и малых больниц по всей Чехии. Их представители пока очень осторожны в своих высказываниях, но ясно, что если акция протеста действительно состоится, то на нормальную работу рассчитывать не приходится.

«Хорошо, что на декабрь приходятся праздничные дни. Даже если произойдет худший сценарий, мы будем работать практически в обычном режиме до середины декабря. После этого мы перейдем на так называемый режим выходного дня», — поясняет Вит Немечек, директор больницы Яблонец-над-Нисоу.

По данным секции молодых врачей Чешской медицинской палаты, более 6 000 врачей уже отказались от сверхурочной работы, то есть примерно каждый второй или третий работающий врач.

В случае развития событий по наихудшему сценарию некоторые операции придется сократить. «Острая и послеоперационная помощь будет сохранена, но мы не будем проводить плановые процедуры, и пациентам придется переносить их на более поздний срок», — сказал Немечек, добавив, что возможно перенесение артроскопии или операций на желчном пузыре.

Бесконечные выходные в больницах

Это показывает, насколько чешские больницы зависят от врачей, работающих сверхурочно. К этому врачей подталкивает система оплаты труда: в противном случае у них нет шансов дотянуть даже до средней зарплаты выпускника вуза, которая в прошлом году составила 65 000 крон без вычета налога.

«В декабре мы не можем взять даже дополнительный час сверхурочной работы, потому что давно превысили установленные законом лимиты. Для больницы это будет означать необходимость работать в режиме выходного дня, что довольно сильно снизит уровень обслуживания. Преимущество для пациентов в том, что часть месяца выпадает на праздничные дни, когда работа по определению максимально ограничена», — так оценивает ситуацию Давид Долежал из отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии больницы FN HK, который также является членом совета директоров Чешской медицинской палаты.

В университетской клинике Градец-Кралове почти 400 врачей подали заявление о прекращении сверхурочной работы, две трети из них — врачи с полученной специализацией. Протест касается уже не только молодых врачей, но и представителей разных поколений.

К акции протеста присоединится и сам Долежал. По его словам, всем врачам в больницах понятно, что они будут работать всегда, потому что поток пациентов непрерывный. Проблему он видит в том числе в том, что без сверхурочной работы зарплата врачей стремительно падает. Кроме того, в некоторых больницах не соблюдается даже положенный по закону отдых после работы.

«Если бы мы действительно выполняли закон в его нынешнем виде, то объем оказываемой помощи снизился бы на 30–40%. Но это то, что тактично скрывают от пациентов и Министерство здравоохранения, и Министерство труда и социальных дел. Если перевести это на человеческий язык, то если сегодня человек ждет эндопротезирования коленного сустава полтора года, то новый срок растянется до четырех лет», — предупреждает он, имея в виду последствия поправок в Трудовой кодекс, исключающих возможность проводить на работе более 16 часов подряд.







Сначала деньги, потом услуги

Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) уже предсказал, что проблемный пункт будет исключен из поправки к Трудовому кодексу, а также, вероятно, будет легализовано круглосуточное обслуживание. Однако принципиальное требование протестующих остается неизменным: повышение окладов до 1,5–3 размеров средней зарплаты. Без выполнения этого требования врачи отказываются прекращать акцию протеста.

Кроме того, организаторы акции протеста требуют изменить подход к врачам, проходящим преддипломную практику, исключить дискриминацию женщин в сфере здравоохранения и решить проблему кадрового опустошения чешской системы здравоохранения.

Учитывая, что министр Валек не планирует корректировать таблицы зарплат врачей, можно предположить, что акция протеста действительно состоится в декабре. В конце года медицинские учреждения и пациенты узнают, что такое работа больниц, не полагающихся на бесконечные сверхурочные.

Некоторые учреждения уже знают, что не смогут обеспечить полноценное обслуживание пациентов, если врачи не выйдут на дежурство. В региональной больнице имени Томаша Бати в Злине работает более 400 врачей, 62 из которых уже подали уведомления о прекращении сверхурочной работы, и еще больше, по-видимому, находятся на стадии готовности.

«В отделениях, где находится большинство таких врачей, мы сможем оказывать в основном неотложную помощь, и нам придется значительно сократить плановое оказание неотложной помощи и специализированной амбулаторной помощи», — обрисовывает план на декабрь пресс-секретарь больницы Дана Липовска.

Угрозы и запугивание

Однако на некоторых рабочих местах на молодых врачей уже оказывается давление, чтобы они не присоединялись к акции протеста.

«Никто из наших хирургов-ортопедов не отказался от сверхурочной работы, потому что директор больницы, который одновременно является заведующим хирургическим отделением, сказал им, что если они это сделают, то он лишит их возможности заниматься травматологией и все их травматологические дни пойдут под хирургию», — анонимно поделилась своим опытом одна из врачей.

Такие случаи не являются исключительными. В одной из ортопедических клиник прозвучало: «Кто примет участие, не попадет в операционную в течение х лет».

С начала октября в пражской университетской клинике «Буловка» также наблюдаются большие разногласия по поводу сверхурочной работы. Хотя первоначально спор в отделении неотложной помощи начался из-за изменения должности главного врача, некоторые врачи уведомили об отказе от сверхурочной работы и теперь анонимно жалуются, что их заставляют ее выполнять.

«Обстановку в отделении можно охарактеризовать как издевательскую», — пожаловался один из врачей.

Секция молодых врачей собирает все жалобы на принуждение и информирует об этом министра здравоохранения, который ранее заявлял, что считает «абсолютно неприемлемым» несоблюдение Трудового кодекса в больницах.

Если такие подозрения подтвердятся, то, по словам Валека, это будет основанием для увольнения директора.