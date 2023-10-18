Почти 100 000 человек привилось новой вакциной против ковида, в том числе Министр здравоохранения Чехии

«Я бы обязательно рекомендовал вакцинацию всем, кому это посоветовал лечащий врач, кто находится в преклонном возрасте или имеет другие заболевания, например, болен диабетом. Это очень простой шаг, чтобы защитить себя», — сказал Валек журналистам. По его словам, если вакцинированные вступают в контакт с вирусом, то болезнь протекает у них менее тяжело или вообще не возникает.





В начале октября эксперты Государственного института здравоохранения (SZÚ) заявили, что в Чехии начинается период респираторных заболеваний, к которым они относят грипп, вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание ковид-19, и другие острые респираторные заболевания.





С начала августа число положительных тестов на ковид-19 неуклонно растет. На прошлой неделе положительный результат был получен более чем у 3 тыс. человек, а всего было проведено более 16 тыс. тестов. За первые три дня этой недели — около 2 200. По сравнению с началом сентября эти показатели выросли примерно в три раза. Число госпитализированных с ковид-19 в понедельник составило 257 человек, 12 из них находились в реанимации.





Согласно опубликованному на прошлой неделе отчету SZÚ, число пациентов, обратившихся к врачу общей практики с симптомами заболевания, примерно соответствует уровню прошлого года. «Уровень заболеваемости респираторными заболеваниями среди населения остается повышенным, что отчасти связано с передачей SARS-CoV2», — говорится в отчете. Чаще всего специалисты перехватывают риновирусы, вызывающие ринит, и коронавирусы, вызывающие ковид-19. Среди его вариантов в Европе доминируют омикронные подтипы XBB.1.5, XBB 2.3 и EG.5.1.X. «В настоящее время в мире распространяется новый контролируемый вариант BA.2.86, существенно отличающийся антигенно», — добавили в СЗУ.





Министр рекомендовал сделать прививки от гриппа и ковид-19 осенью. Сам он сделал прививку вакциной от гриппа, разработанной для пожилых людей и обладающей более высокой степенью защиты, в связи с ослаблением иммунитета пожилых пациентов.





Вакцины против обоих вирусов корректируются по мере их развития.

Министр добавил, что вакцинация против ковид-19 по-прежнему будет покрываться государственным медицинским страхованием; согласно действующему договору, государство будет получать вакцины по прежней цене последнего типа до 2026 г. Вакцины против гриппа оплачиваются пожилым людям государством, в то время как молодые люди должны платить за них сами, но могут задним числом обратиться за возмещением в свою медицинскую страховую компанию.





По состоянию на конец 2020 года против ковид-19 было привито 65% населения, причем среди пожилых людей этот показатель выше.