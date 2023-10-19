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В Чехии зафиксированы вспышки коклюша у невакцинированных детей

Новости 420on
20 октября 2023
23:00
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В Чехии врачи обнаружили локальные вспышки коклюша у невакцинированных детей. Эта высококонтагиозная инфекция может сопровождаться серьезными осложнениями в виде пневмонии с риском развития сердечной недостаточности. По сравнению с прошлым годом врачи зафиксировали более чем двукратное увеличение числа случаев заболевания, предупредил в пятницу Государственный институт здравоохранения.
 
Если в прошлом году с января по сентябрь статистика зафиксировала 67 случаев коклюша, то в этом году за тот же период было зарегистрировано уже 127 случаев. 
 
По словам Катержины Фабиановой, заместителя руководителя отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального института здоровья, локальные вспышки зарегистрированы в Градце-Кралове и Либерецком крае. 
 
«Очень тревожно, что в Чехии, по имеющимся данным, наблюдаются локальные вспышки коклюша у невакцинированных детей, даже школьного возраста», — сказала Барбора Мацкова, директор Государственного института здравоохранения, напомнив, что вакцина от коклюша входит в число обязательных прививок. 
 
«Развитие событий свидетельствует о том, что коклюш процветает в основном среди людей, которые отказываются от вакцинации», — сказала она, добавив, что считает отказ родителей от вакцинации своих детей «недопустимой авантюрой». 
 
По ее словам, самые маленькие дети чаще всего заражаются от тех, кто окружает их в семье, будь то братья и сестры, родители, бабушки и дедушки. Прививки не обеспечивают пожизненного иммунитета, и через некоторое время антитела снижаются. Тем не менее в случае встречи с Bordetella pertussis, бактерией, вызывающей коклюш, риск осложнений у привитых людей значительно снижен. 
 
Поэтому эксперты рекомендуют проводить вакцинацию детей и ревакцинацию взрослых с учетом ситуации за рубежом (Германия, Дания, Испания, Нидерланды), где наблюдается значительный рост числа случаев заболевания. 
 
Одним из симптомов коклюша является рвотный кашель, который может сохраняться в течение нескольких недель. Если кашель не лечить, он может продолжаться более трех месяцев. Кроме детей, в группе риска находятся пожилые люди. 
 
Коклюш 
 
Коклюш — это инфекция, вызываемая бактерией Bordetella pertussis. В прошлом это заболевание вызывало эпидемии в Европе, в результате которых погибали десятки тысяч людей, в основном детей. 
 
В Чехии вакцинация против коклюша проводится с 1958 года. 
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