В Чехии зафиксированы вспышки коклюша у невакцинированных детей

Если в прошлом году с января по сентябрь статистика зафиксировала 67 случаев коклюша, то в этом году за тот же период было зарегистрировано уже 127 случаев.

По словам Катержины Фабиановой, заместителя руководителя отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Национального института здоровья, локальные вспышки зарегистрированы в Градце-Кралове и Либерецком крае.

«Очень тревожно, что в Чехии, по имеющимся данным, наблюдаются локальные вспышки коклюша у невакцинированных детей, даже школьного возраста», — сказала Барбора Мацкова, директор Государственного института здравоохранения, напомнив, что вакцина от коклюша входит в число обязательных прививок.

«Развитие событий свидетельствует о том, что коклюш процветает в основном среди людей, которые отказываются от вакцинации», — сказала она, добавив, что считает отказ родителей от вакцинации своих детей «недопустимой авантюрой».

По ее словам, самые маленькие дети чаще всего заражаются от тех, кто окружает их в семье, будь то братья и сестры, родители, бабушки и дедушки. Прививки не обеспечивают пожизненного иммунитета, и через некоторое время антитела снижаются. Тем не менее в случае встречи с Bordetella pertussis, бактерией, вызывающей коклюш, риск осложнений у привитых людей значительно снижен.

Поэтому эксперты рекомендуют проводить вакцинацию детей и ревакцинацию взрослых с учетом ситуации за рубежом (Германия, Дания, Испания, Нидерланды), где наблюдается значительный рост числа случаев заболевания.

Одним из симптомов коклюша является рвотный кашель, который может сохраняться в течение нескольких недель. Если кашель не лечить, он может продолжаться более трех месяцев. Кроме детей, в группе риска находятся пожилые люди.

Коклюш

Коклюш — это инфекция, вызываемая бактерией Bordetella pertussis. В прошлом это заболевание вызывало эпидемии в Европе, в результате которых погибали десятки тысяч людей, в основном детей.

В Чехии вакцинация против коклюша проводится с 1958 года.