Минздрав предложил чехам лечиться за границей

Страховые компании, однако, утверждают, что идея министра имеет существенные недостатки.

«Я хочу, чтобы люди, живущие в приграничной зоне и не имеющие врача в непосредственной близости с чешской стороны, могли получать помощь за границей и чтобы она оплачивалась из их обычной медицинской страховки», — сказал Валек в интервью MF Dnes. По всей видимости, это будет возможно только для пациентов в регионах с плохой доступностью медицинской помощи.

Такой подход могли бы оценить жители города Ческе-Веленице, расположенного прямо на границе с Австрией. До соседней региональной больницы в Гмюнде можно доехать за пять минут, а до больницы в Ческе-Будеевице — за час.

Жители Яворника в Хорняцком районе, которые чаще всего ездят в больницы в Угерске-Градиште или Кийове, также сэкономят время, потому что до ближайшей чешской больницы им ехать 30–45 минут. До словацкого города Миява они добираются на автомобиле за 15 минут.

«Исторически, пока мы были одной республикой, люди в приграничной зоне пользовались больницами на словацкой стороне, и наоборот», — сказал Валек, добавив, что хочет восстановить эту модель. Но, в отличие от немецкой или австрийской системы здравоохранения, словацкая не пользуется большим доверием у чехов.

Чешские пациенты могут получать медицинское обслуживание за рубежом, но проблема заключается в возмещении расходов. Если страховая компания не одобрила его заранее, им приходится оплачивать процедуру и обращаться за компенсацией задним числом. И это не означает, что они получат возмещение. Одним из условий является то, что операцию рекомендует врач. Острая медицинская помощь за рубежом автоматически покрывается страховыми компаниями, пациент оплачивает только местные сборы.

Новая система может появиться в готовящихся поправках к Закону о государственном медицинском страховании. Однако медицинские страховые компании пока ничего об этом не знают.

Законы и администрирование — это проблема

Мартин Балада, исполнительный директор Ассоциации компаний медицинского страхования, видит потенциал в повышении доступности плановой помощи, но также и отрицательные моменты.

«Средства чешской системы государственного медицинского страхования могли бы направляться иностранным поставщикам в большей степени, чем это происходит сегодня, при этом расходы системы государственного медицинского страхования не подлежали бы согласованию между плательщиками и поставщиками медицинских услуг», — подчеркнул он.

На практике это может повлиять на объем средств, направляемых на оплату здравоохранения в Чехии. План Валека может и провалиться, если страховые компании будут вынуждены договариваться с больницей в соседней стране о том, как оплачивать ее услуги. Главным образом об объеме и цене.

«Можно представить себе различные осложнения, и не только в плане цены услуг, поскольку чешское законодательство, влияющее на предоставление покрываемых услуг и размер возмещения, не применяется за рубежом», — сказал Балада.