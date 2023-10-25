Операция и сразу домой — новый способ сэкономить для чешских больниц

В чешских больницах врачи удаляют желчный пузырь примерно 20 000 пациентам в год. В среднем пациент проводит из-за этого в больнице шесть дней. Это означает высокие затраты не только на саму процедуру, но и на уход. Значительной части пациентов нет нужды оставаться на больничной койке.

Более 7 000 из них могут отправиться домой уже через несколько часов. Хотя пациенты были бы заинтересованы в этом и это принесло бы системе медицинского страхования экономию в размере как минимум 100 млн крон, согласно анализу, проведенному на основе данных 2019 года, на государственном уровне это не поддерживалось в течение многих лет.

В прошлом году министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) провел революционные изменения, которые в этом году набирают обороты. В постановлении о возмещении расходов перечислены 17 операций, которые подлежат специальному возмещению со стороны медицинских учреждений, если они проводятся в рамках однодневного ухода. Таким образом, у клиник теперь есть не только медицинский, но и финансовый стимул для их проведения.

В только что принятом постановлении о возмещении расходов на следующий год продолжается расширение практики оказания медицинской помощи в один день. В него включено еще 30 процедур. Кроме удаления желчного пузыря, грыжи или аппендикса, пациенты могут прийти на операцию на плече, пальце или удалить гланды и уже на следующий день отправиться домой.

Почему медицина одного дня так важна для будущего чешского здравоохранения? Есть четыре основные причины.

1. Если, например, после удаления желчного пузыря врач предложит вам на следующий день отправиться домой, захотите ли вы оставаться в больнице еще несколько дней? За рубежом такие процедуры достаточно распространены, и пациенты их высоко оценивают. Семь исследований, посвященных этому вопросу, показали, что пациенты чувствуют себя более счастливыми, если после проведения процедуры могут на следующий день отправиться домой. При проведении операций в один день пациенты отмечают 82% удовлетворенности после операции по сравнению с 64% при проведении процедур в стационаре.

«Со временем появились методы, более щадящие человеческий организм и позволяющие быстрее выписывать пациентов», — поясняет Далибор Штамбера, доктор медицины, представитель Ассоциации хирургов одного дня.

Но и польза для здоровья пациентов весьма существенна. Ведь процедура в дневном стационаре может быть и более безопасной. Без госпитализации у пациентов снижается риск инфицирования.

Согласно немецкой статистике, послеоперационные раневые инфекции возникают примерно в 16% случаев хирургических вмешательств у госпитализированных пациентов. В то время как среди пациентов, оперируемых в дневных клиниках, этот показатель составил всего 3,1%.

Конечно, операции в дневном стационаре проводятся не для всех пациентов. Врачи оценивают состояние их здоровья и оценивают риски. Пожилые люди с серьезными заболеваниями почти всегда дольше находятся в постели после операции. Но для молодого спортсмена действительно нет причин оставаться в больнице после простой артроскопии коленного сустава.

2. Приближение к современной медицине. Лишь в небольшом проценте случаев чешские пациенты отправляются домой максимум через 24 часа. В Европе же в последние десятилетия наблюдается обратная тенденция. В Англии, например, более трети операций проводятся в течение суток.

Об этом свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). На примере одной из самых распространенных операций у детей — удаления миндалин — статистики сравнили подходы стран к хирургии одного дня. Чехия вошла в число четырех стран, где в 2021 году практически не проводились подобные операции. Средний показатель по развитым странам мира составляет 37,6% случаев, а, например, в Финляндии — 87,7%.

Аналогично обстоит дело и с другими операциями. Чехия всегда входила в абсолютный минимум стран, где обслуживание в один день практически не практикуется. Единственным исключением является глазная хирургия, где, например, операция по удалению катаракты, как и за рубежом, проводится почти исключительно амбулаторно.

Однако в настоящее время Министерство здравоохранения посредством постановления о возмещении расходов мотивирует развитие в Чехии однодневной медицины по аналогии с развитыми странами мира.

«Я бы хотел, чтобы к концу срока моих полномочий медицина одного дня стала сильной и неотъемлемой частью либо специализированных центров, либо центров при больницах», — говорит министр здравоохранения Валек.

Медицинские учреждения, которые видят будущее в однодневной медицине, приветствуют усилия министерства.

«Это, безусловно, шаг вперед, особенно для нас, поскольку Бланская больница работает в режиме однодневной хирургии уже 13 лет, и все это время мы испытывали трудности с утверждением компенсаций за процедуры, поэтому мы рады, что это закреплено в постановлении», — говорит директор Бланской больницы Владимира Данихелькова.

Сегодня компенсация за процедуры, выполняемые без госпитализации, составляет примерно 75–80% от стоимости процедур в обычной больнице. Для некоторых хирургических процедур это означает увеличение до 100% от первоначальной финансовой оценки.

«Это большой скачок. Компенсации начинают быть действительно экономически мотивирующими», — сказал Штамбера.

3. Экономия для сектора здравоохранения. До сих пор мы говорили в основном о бонусах для пациентов и приближении к стандартам современной медицины. Однако вопрос денег также очень важен для чешской системы здравоохранения, особенно сейчас, когда расходы в некоторых сегментах стремительно растут. В следующем году дефицит системы государственного медицинского страхования составит 9,2 млрд крон.

Расширение практики оказания медицинской помощи в один день может принести миллиардную экономию. Павел Гробонь, врач и экономист, в своем анализе пришел к выводу, что Чешская Республика может сэкономить 1,2 млрд крон в год. Это грубая модель, предполагающая, что часть пациентов будет переведена на ночное лечение для проведения соответствующих процедур.

«Долгосрочной проблемой для развития однодневной помощи в Чехии действительно было возмещение расходов. В тех областях, где были установлены более привлекательные компенсации, однодневная помощь получила развитие, примером может служить ортопедия», — говорит Гробонь, который также является членом Национального экономического совета при правительстве.

В будущем экономия теоретически может быть выше, поскольку в следующем году появится еще больше процедур по сравнению с моделью. Но, конечно, система здравоохранения сможет экономить только в том случае, если пациенты не будут слишком часто госпитализироваться для проведения отдельных операций.

Уже сейчас число клиник, оказывающих помощь в один день, постепенно увеличивается. В прошлом году таких учреждений было 142, а в первой половине этого года — 166.

«Количество пациентов, которым была проведена процедура в режиме однодневного обслуживания, увеличилось на 30% в период с первой половины 2021 года по аналогичный период 2023 года», — добавила пресс-секретарь VZP Виктория Пливова. В первом полугодии 2021 года 18 600 пациентов прошли процедуру в режиме ночного ухода, а в этом году уже 24 800.

Больше врачей, меньше сверхурочных. В последние месяцы активно обсуждается вопрос об огромном количестве сверхурочных работ, которые приходится выполнять чешским врачам. Почти 6 000 из них с декабря отказались продолжать работать в дополнительное время, поскольку такая практика не является ни законной, ни тем более управляемой в здравоохранении.

В этом отношении также могло бы помочь развитие медицины одного дня. В некоторых учреждениях может быть сокращена работа в ночное время или в выходные дни.