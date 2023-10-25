Его знает весь мир. И все потому, что он поднимался на Эверест в шортах, проплывал 60 метров подо льдом и проводил два часа в бадье со льдом. О голландце Виме Хофе слышали, наверное, все, кто когда-либо хотел преодолеть свои возможности или просто улучшить иммунитет. Его метод основан на использовании холода, а также правильного дыхания и медитации. Но действительно ли это работает? Ученые доказывают, что скорее нет.



«Нам не нужны больницы, нам не нужна фармацевтическая промышленность. Мы сами являемся силой. Родителям пора понять, что только мы сами можем принести счастье и силу каждой семье в мире. Я здесь, потому что не окончил ни одной школы, но я всеми фибрами своей души доказываю всем университетам мира, что мы сами можем исцелить мир», — заявил Вим Хоф, выступая прошлым летом на музыкальном фестивале Colours of Ostrava, где он вызвал большой резонанс своей критикой традиционной медицины.



Университеты мира не прислушались к его словам, за исключением одного. Бернский университет решил проверить, действительно ли этот метод обладает тем благотворным действием, о котором заявляет его автор. Результаты исследования, проведенного учеными Института спортивной науки, опубликованы в одном из самых престижных и цитируемых научных журналов — Nature.



«Несмотря на растущую популярность метода, научные данные, подтверждающие эти утверждения, ограниченны. Это первое исследование, в котором изучается влияние метода Вима Хофа на сердечно-сосудистую систему и психику», — описывают исследователи. Например, считается, что искусство жить настоящим моментом снижает кровяное давление. Погружение в холодную воду в свою очередь должно способствовать укреплению иммунитета, а дыхательные упражнения — противостоять стрессу. Считается, что те, кто практикует метод Вима Хофа, станут не только здоровее, но и работоспособнее, у них улучшится настроение, уменьшится стресс и укрепится иммунитет.



Институт решил проверить на практике, что именно проповедует так называемый «ледяной человек», и сосредоточился на тех упражнениях, которые рекомендует Вим Хоф: выдерживание холода, медитация и работа с дыханием. По словам голландца, его метод должен принести пользу уже через 10 дней, а Институт спортивной науки проверял его в течение 15 дней.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. Из почти 18 млн смертей, произошедших в 2019 году, в 32% случаев причиной были проблемы с сердцем, и люди перестали полагаться только на медикаменты и пробуют новые методы. Одним из них является метод Вима Хофа, который рекомендуется в качестве вспомогательной профилактики.



Для изучения положительного эффекта исследователи отобрали 42 представителей мужского пола, но к концу исследования их осталось на одного меньше. Это были здоровые люди, которые, кроме того, ранее не практиковали ни один из аспектов метода Вим Хофа. Затем группа была разделена на две небольшие группы. Первая подвергалась воздействию холода, медитации и дыхательным упражнениям. До и после этого исследователи измеряли показатели артериального давления, частоту пульса и сердечных сокращений. Поскольку исследователи уделяли внимание и психологическим преимуществам метода, они также измеряли уровень стресса у испытуемых. Другая часть мужчин выступала в качестве контрольной группы, занимаясь своей обычной повседневной деятельностью.



Вывод

«В группе здоровых людей краткосрочное применение метода не дало положительного эффекта. Таким образом, исходя из полученных результатов, метод следует поставить под сомнение как пригодный для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — говорится в статье. В то же время исследователи отмечают, что исследование имело ряд ограничений. Например, то, что в нем участвовали только здоровые мужчины, возможные колебания температуры воды, только дневниковые записи мужчин и относительно короткий период наблюдения. Кроме того, возможно, было бы полезно, если бы наблюдаемые имели опыт медитации. Таким образом, по мнению исследователей, необходимо дальнейшее научное изучение метода Вима Хофа.