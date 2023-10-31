Как часто жители Чехии берут больничный: кто берет и по какой причине

За первые шесть месяцев этого года было выдано 1,33 млн больничных листов по причине болезни или травмы. Женщины сообщили о 739 000 больничных дней, что на четверть больше, чем мужчины.

«Если говорить о количестве новых зарегистрированных случаев отсутствия по болезни на 100 застрахованных лиц, то в первом полугодии было зарегистрировано 28 новых случаев отсутствия по болезни, что на семь больше, чем за аналогичный период 2019 года. Этот показатель вырос во всех отраслевых сегментах», — отметила Алена Гикишова из Департамента статистики общественного развития ČSÚ. Наибольший прирост был отмечен среди застрахованных лиц, работающих в сфере образования.

Количество больничных листов, выданных в связи с производственными травмами, в этом году, напротив, снизилось по сравнению с предыдущим годом. С января по июнь было выдано 22 000 больничных листов, что примерно на 1 000 меньше, чем за аналогичный период 2022 и 2019 годов. Также было зафиксировано 42 несчастных случая со смертельным исходом, что на два больше, чем в прошлом году. По данным ČSÚ, почти 400 производственных травм были тяжелыми и потребовали госпитализации на срок не менее пяти дней.

В первом полугодии люди провели на больничном 42,4 млн дней, из них 36,5 млн дней — по болезни. Женщины находились на больничном по болезни почти на треть больше дней, чем мужчины. По сравнению с первым полугодием 2019 года количество дней отпуска по болезни или травме увеличилось на 2%. В первом полугодии текущего года застрахованным лицам было выплачено 17 млрд чешских крон пособий по болезни. Это на 4% меньше, чем в первом полугодии прошлого года, но почти на четверть больше, чем в первом полугодии 2019 года.

Если во время пандемии ковида средняя продолжительность больничного листа снижалась из-за большого количества краткосрочных пропусков по болезни, то в первом полугодии этого года она увеличилась. В годовом исчислении она выросла с 25 до 32 дней.