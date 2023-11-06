Врачи будут назначать чехам физические упражнения как часть лечения
7 ноября 2023
21:00
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Врачи хотят назначать физические упражнения как часть лечения. По словам министра здравоохранения Властимила Валека (TOP 09), это можно было бы оплачивать из профилактических фондов страховых компаний.
Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции, посвященной роли физиотерапии в спорте и медицине. Расходы, связанные с лечением ожирения, составляют до 10% расходов на здравоохранение. Около 20% чехов страдают ожирением, в то время как 75% населения имеют избыточный вес. Более миллиона человек лечатся от диабета.
«Физиотерапевт в сотрудничестве с диетологами может назначить физическую активность, которая приведет к улучшению физической формы и, следовательно, прогноза в целом. Это позволит сэкономить затраты не только на здравоохранение, но и на социальное обеспечение», — считает Мартин Матоулек, президент Чешского общества физической медицины им. Яна Евангелиста Пуркине.
Пока, по словам экспертов, нет конкретных шагов, а есть лишь начало дискуссии. Оплата предписанных физических упражнений под наблюдением специалиста из государственной медицинской страховки — это еще далекая перспектива. «Мы твердо верим, что такое время наступит», — сказал Матоулек. По его словам, врачи-физиотерапевты уже работают с Чешской палатой фитнеса над тем, чтобы сертифицированные тренеры могли эффективно работать с больными, например с пациентами, страдающими ожирением. По его словам, это также могло бы разгрузить перегруженную систему здравоохранения и реабилитации.
По словам министра, первые шаги могут быть сделаны в рамках готовящейся министерством поправки к Закону о государственном медицинском страховании. В нем здоровый образ жизни должен поощряться системой бонусов для тех, кто, например, регулярно посещает профилактические осмотры. По мнению Ондржея Шебека, председателя Национального спортивного агентства, закон о спорте, который агентство внесло в законодательный план правительства, должен более тесно связать спорт и здоровье.
По словам представителей факультета физического воспитания и спорта Карлова университета, последствия низкого уровня физической активности чехов обходятся системе здравоохранения в десятки миллиардов крон в год. Различные научные исследования показывают, что регулярные занятия спортом предотвращают многие заболевания, в том числе такие серьезные, как диабет и высокое кровяное давление.
По данным исследований, ожирение означает 80-процентную вероятность развития диабета и еще 2-процентную вероятность развития высокого кровяного давления. Более половины смертей в Чехии связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркты, высокое кровяное давление или инсульты. Если человек, страдающий ожирением, не занимается спортом, то продолжительность его жизни сокращается в среднем на семь лет. Также в результате недостатка физической активности чехи часто болеют в конце жизни.
По данным международного исследования Eurobarometer, 5% чехов занимаются спортом регулярно, 60% — редко или совсем не занимаются. По словам депутата Тома Филиппа (KDU-ČSL), который является председателем правления страховой компании VZP, эксперты рекомендуют заниматься спортом от 150 до 300 минут в неделю. Дети должны двигаться не менее часа в день.
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Комментарии:
VoltaGmail 7 ноября 2023 21:59
а как же бодипозитив??? все уже??? воспринимайте меня такой какая я есть??? что случилось??? Логика всегда побеждает глупость.
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