Врачи будут назначать чехам физические упражнения как часть лечения

Об этом он заявил на сегодняшней пресс-конференции, посвященной роли физиотерапии в спорте и медицине. Расходы, связанные с лечением ожирения, составляют до 10% расходов на здравоохранение. Около 20% чехов страдают ожирением, в то время как 75% населения имеют избыточный вес. Более миллиона человек лечатся от диабета.

«Физиотерапевт в сотрудничестве с диетологами может назначить физическую активность, которая приведет к улучшению физической формы и, следовательно, прогноза в целом. Это позволит сэкономить затраты не только на здравоохранение, но и на социальное обеспечение», — считает Мартин Матоулек, президент Чешского общества физической медицины им. Яна Евангелиста Пуркине.

Пока, по словам экспертов, нет конкретных шагов, а есть лишь начало дискуссии. Оплата предписанных физических упражнений под наблюдением специалиста из государственной медицинской страховки — это еще далекая перспектива. «Мы твердо верим, что такое время наступит», — сказал Матоулек. По его словам, врачи-физиотерапевты уже работают с Чешской палатой фитнеса над тем, чтобы сертифицированные тренеры могли эффективно работать с больными, например с пациентами, страдающими ожирением. По его словам, это также могло бы разгрузить перегруженную систему здравоохранения и реабилитации.

По словам министра, первые шаги могут быть сделаны в рамках готовящейся министерством поправки к Закону о государственном медицинском страховании. В нем здоровый образ жизни должен поощряться системой бонусов для тех, кто, например, регулярно посещает профилактические осмотры. По мнению Ондржея Шебека, председателя Национального спортивного агентства, закон о спорте, который агентство внесло в законодательный план правительства, должен более тесно связать спорт и здоровье.

По словам представителей факультета физического воспитания и спорта Карлова университета, последствия низкого уровня физической активности чехов обходятся системе здравоохранения в десятки миллиардов крон в год. Различные научные исследования показывают, что регулярные занятия спортом предотвращают многие заболевания, в том числе такие серьезные, как диабет и высокое кровяное давление.

По данным исследований, ожирение означает 80-процентную вероятность развития диабета и еще 2-процентную вероятность развития высокого кровяного давления. Более половины смертей в Чехии связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркты, высокое кровяное давление или инсульты. Если человек, страдающий ожирением, не занимается спортом, то продолжительность его жизни сокращается в среднем на семь лет. Также в результате недостатка физической активности чехи часто болеют в конце жизни.

По данным международного исследования Eurobarometer, 5% чехов занимаются спортом регулярно, 60% — редко или совсем не занимаются. По словам депутата Тома Филиппа (KDU-ČSL), который является председателем правления страховой компании VZP, эксперты рекомендуют заниматься спортом от 150 до 300 минут в неделю. Дети должны двигаться не менее часа в день.