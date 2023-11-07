Что происходит с воздухом в Чехии. Данные говорят сами за себя

Почти наполовину за последнее десятилетие. Именно на столько снизилась концентрация высококанцерогенного бензо[a]пирена в воздухе Чешской Республики. Содержание оксидов азота снизилось почти чем на треть. И этот список можно продолжать. «В долгосрочной перспективе концентрация большинства загрязняющих веществ снижается, поэтому качество воздуха в Чехии улучшается», — подтвердил положительную тенденцию изданию Seznam Zprávy Яхим Бжезина, руководитель отдела качества воздуха Чешского национального института метеорологии в Брно и основатель сервера infoviz.



Три года ниже предельного уровня

«Самым удачным в этом отношении был 2020 год, что объясняется, в частности, очень благоприятной погодой в то время. 2022 год был вторым лучшим годом в целом», — говорит эксперт. «За последние десять лет концентрация PM — как более крупных PM10, так и более мелких, потенциально более опасных РМ10 — снизилась примерно на 30–35%.



Это значительное снижение хорошо видно на приведенном графике. Если в период с 2003 по 2012 год все самые высокие измеренные значения превышали установленные пределы (выбросы превышали среднегодовую концентрацию 40 мкг∙м-3), то с 2019 года ни одно среднегодовое значение не превысило установленных пределов. Данные показывают значения, измеренные на десяти станциях в Чехии, на которых были зафиксированы самые высокие средние выбросы в этом году.



В данном случае важен долгосрочный тренд. Колебания от года к году могут иметь несколько причин, включая погоду, условия рассеивания и другие. «Например, теплая зима означает снижение выбросов от отопления, а достаточное количество осадков или ветреная погода также оказывают положительное влияние на уровень загрязнения. И наоборот, возникновение приземной температурной инверсии, например, ухудшает качество воздуха», — поясняет Бжезина.



На результаты измерений может влиять и то, что происходит вокруг станции. Например, на графике видно, что в 2010 году на одной из станций было зафиксировано значительно больше загрязнений, чем на других. Это Stehelčeves в области Кладно. Значения здесь резко возросли из-за строительства канализационной системы в непосредственной близости от измерительной станции. «Это так называемое местное влияние. То же самое мы наблюдали четыре года назад в Звонаржке, это была худшая станция в Чехии, — приводит другой пример эксперт. — Это „первое место“ обычно принадлежит станциям в Моравско-Силезском крае».



Погода оказала большое влияние на то, что общая концентрация пыли в воздухе не повысилась, несмотря на высокие цены на энергоносители в прошлом году. Выбросы PM в Чехии происходят в основном за счет локального отопления в домашних хозяйствах. И хотя рост цен заставил многие домохозяйства отапливаться менее экологично, необходимости в таком интенсивном отоплении не было.



«В контексте местного отопления речь идет в основном о старых твердотопливных котлах, доля которых выше в небольших муниципалитетах. Зимой качество воздуха там, как правило, хуже всего», — отмечает Бжезина.



При более детальном рассмотрении выбросов выясняется, что по одному вредному веществу предельно допустимые нормы все же превышены. «Именно местные тепловые станции почти полностью (>95%) являются источником выбросов бензо[а]пирена, вызывающего онкологические заболевания. Его концентрации превышены на значительной части нашей территории, в некоторых районах в несколько раз», — говорит эксперт.



«Однако положительным фактом является то, что даже в случае с бензо[а]пиреном мы наблюдаем долгосрочную тенденцию к снижению, в основном за счет длительной реконструкции старых котлов и программ субсидирования на эти цели», — добавляет Бжезина.



Больше автомобилей, меньше смога и положительная тенденция

Обнадеживает и динамика выбросов оксидов азота, основным источником которых является транспорт. По словам Бжезина, эксперты отмечают не только превышение годовых, но и часовых пределов выбросов. Причем на любой станции — и уже несколько лет подряд. Причину эксперт видит в снижении выбросов новых автомобилей. Несмотря на то, что автомобилей стало больше, «выбросы азота от современного автомобиля значительно ниже, чем в прошлом».



«Положительная динамика качества воздуха проявляется также в очень низком количестве случаев смога в последние годы, — добавляет Бжезина. — Например, в 2020 году на всей территории Чешской Республики не было зафиксировано ни одной ситуации смога».



Единственным загрязняющим веществом, концентрация которого не снижается в долгосрочной перспективе, является озон. «Однако этот загрязнитель очень специфичен и не имеет источника, — поясняет Бжезина. — Он образуется только в результате реакций в воздухе, особенно в жаркие и ясные дни. По этой причине возможности снижения концентрации этого вещества в долгосрочной перспективе также проблематичны».



Но в целом тенденция положительная. «Хотя нельзя сказать, что качество воздуха в Чешской Республике всегда и везде идеально и что на всей территории страны соблюдаются соответствующие ограничения по выбросам, качество воздуха, которым мы дышим, в долгосрочной перспективе улучшается», — заключает Бжезина.