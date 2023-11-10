Рынок wellness-услуг растет в цене, превышая ВВП Германии

Оценки реальных размеров индустрии велнеса разнятся, поскольку нет четкого определения, что именно входит в этот сектор. В своем отчете GWI определил отрасль как активную деятельность и образ жизни, способствующие укреплению здоровья в целом. В своем исследовании компания подразделяет велнес на несколько широких категорий.



Самой крупной категорией является сфера личной гигиены и красоты, стоимость которой составляет 1,08 трлн долларов. Сюда входят, например, салоны по уходу за кожей, волосами и ногтями.



Далее следует категория здорового питания, диетологии и снижения веса со стоимостью 1,07 трлн долларов. Однако эта цифра не включает быстрорастущий рынок рецептурных препаратов для снижения веса. Другими категориями, по данным GWI, являются оздоровительный туризм, физическая активность, например посещение тренажерных залов, и общественное здравоохранение, а также традиционная и альтернативная медицина.



Рынок уже вернулся к уровню, существовавшему до пандемии. С тех пор он также претерпел значительные изменения: больше всего выросли расходы на общественное здравоохранение, профилактику и персонализированную медицину — с 358 млрд долларов в 2019 году до 611 млрд долларов.



Одним из самых маленьких секторов является оздоровление на рабочем месте. Сюда входят программы, созданные работодателями для улучшения здоровья и самочувствия сотрудников, например занятия фитнесом и образование. В отличие от других секторов, этот рынок сократился до 50,6 млрд долларов в 2019 году по сравнению с 52,2 млрд долларов в прошлом году. Это объясняется тем, что все больше людей работают дома, а компании сокращают расходы.



Очевидно, что больше всего на велнес тратят жители Северной Америки. Ежегодные расходы на душу населения здесь составляют 5 108 долларов. На втором месте — европейцы с расходами в 1 596 долларов США.