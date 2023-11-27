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Чешская Республика находится на грани эпидемии гриппа
28 ноября 2023
20:30
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Увеличение числа людей, заразившихся гриппом, в Чехии сейчас граничит с началом неблагоприятной эпидемической ситуации, предупреждают чиновники здравоохранения. Также растет число людей, зараженных ковидом.
Число респираторных заболеваний выросло на 12,9% по сравнению с предыдущей неделей, а случаев заболевания гриппом стало на 125% больше, сообщила Чешская гигиеническая служба в сети X. «Показатели соответствуют сезонному периоду. Для заболеваний гриппом они достигают порога начала неблагоприятной эпидемической ситуации», — заявили представители здравоохранения.
Число людей с положительным результатом анализа на ковид-19 также неуклонно растет. В понедельник было зарегистрировано более 2 800 случаев заболевания, что является самым большим показателем за последние полтора года, согласно данным Министерства здравоохранения. Почти 650 человек были госпитализированы с диагнозом «ковид-19», а 38 нуждаются в интенсивной терапии.
Зденек Хел, профессор Университета Алабамы, предупреждал о волне инфекций в этом месяце. Но эта волна вряд ли выразится в большом количестве госпитализаций в тех масштабах, которые мы наблюдали в первые волны пандемии, сказал он.
Лучшее решение, по мнению медиков, — сделать прививку вакциной широкого спектра действия. Уже протестировано несколько возможных вакцин.
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM