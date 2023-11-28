Чехи — третья самая толстая нация в Европе, но причина ожирения не в лени или отсутствии самодисциплины

Многие люди, увидев тучного человека, сразу же относят его к категории тех, кто мало двигается и переедает с утра до вечера. Однако в большинстве случаев все не так просто.

«Ожирение нельзя понимать как простой дисбаланс между тем, что человек ест, и тем, что он сжигает за счет движения. Такой взгляд слишком односторонний. Ожирение — это очень сложная проблема, которая обусловлена целым рядом различных факторов», — говорит Клаудия Галова Каролиова, врач-терапевт из Ассоциации по борьбе с лишним весом и ожирением.

Одной из очень важных причин может быть генетика. Неслучайно каждый знает человека, который может есть все, что хочет, когда хочет, и при этом оставаться стройным, или, наоборот, того, кто, образно говоря, набирает пять килограммов при одной только мысли о еде. На самом деле гены могут мешать человеку контролировать чувство голода или сытости.

Например, совсем недавно было обнаружено, что риск появления лишнего веса выше у женщин с другим форматом кода ДНК в гене POMC (про-опиомеланокортин), который связан с сытостью. Этот ген формируется очень рано, на ранних сроках беременности.

«Таким образом, гены влияют на предрасположенность к отложению жира, скорость метаболизма и гормональную регуляцию чувства голода. Некоторые люди с определенными генетическими вариантами могут испытывать трудности с восприятием сытости или контролем аппетита», — объясняет Каролиова.

Ожирение разрушает жизни. Но его можно победить

Если один из родителей страдает ожирением, вероятность того, что и его ребенок будет иметь проблемы с лишними килограммами, достигает 40%; если оба родителя страдают ожирением, вероятность этого достигает 70%.

Гормоны также играют определенную роль в развитии ожирения и могут стать причиной набора веса, даже если вы придерживаетесь здорового питания и занимаетесь спортом. Например, если у вас неактивная щитовидная железа, синдром Кушинга (эндокринологическое расстройство) или синдром поликистозных яичников.

На сегодняшний день экспертам известно более 100 возможных причин или факторов риска ожирения, некоторые из них связаны с окружающей средой, другие — с микробиомом кишечника, который также оказывает значительное влияние на обмен веществ.

Иногда диеты и физических упражнений недостаточно, чтобы похудеть.

Таким образом, снижение веса у людей с ожирением должно рассматриваться как лечение, при котором недостаточно просто перестать есть сладости и начать бегать. Необходимо также подумать о психике, жизненной ситуации или вышеупомянутых факторах риска.

Именно поэтому важно, чтобы такие люди не пытались похудеть самостоятельно, а обращались к специалистам. «Сейчас существует целый ряд современных методов лечения, которые включают в себя не только низкокалорийную диету, но и целый спектр факторов — от корректировки индивидуальных пищевых привычек до контроля реакций на настроение, стресс или недостаток сна. Кроме того, существует несколько очень эффективных рецептурных препаратов, помогающих снизить вес, а также эндоскопические и бариатрические хирургические процедуры, применяемые при более тяжелых формах ожирения или для тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем, вызванные большим весом. Таким образом, существует несколько вариантов, но ни один из них не может быть осуществлен без активной помощи самих клиентов, которым я всегда говорю, что необходимо также изменить образ жизни. Это означает корректировку рациона и включение движения в свою жизнь», — заключает Каролиова.