Часть Чехии находится на грани эпидемии. «Не стыдитесь носить респираторы», — говорит эксперт

Полупустые детские сады, кашель на работе и переполненные кабинеты врачей общей практики. Респираторные заболевания, включая кавид или грипп, в этом году обрушились на Чехию раньше обычного.





Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Южно-Моравском крае, где врачи-терапевты сообщают о почти двух тысячах заболевших на сто тысяч жителей, больше всего — в Брно и его окрестностях. По сравнению с предыдущей неделей в регионе наблюдается рост на 12%.





Гигиенисты основываются на данных, полученных от врачей общей практики. На самом деле от респираторных заболеваний страдает гораздо больше людей, но они часто не обращаются за медицинской помощью.





«Ковид доминирует. Но он не заполняет больницы. В конце концов, мы к нему привыкаем, и он становится одним из ряда респираторных вирусов«, — говорит Ян Кинчл, заведующий отделом эпидемиологии инфекционных заболеваний Государственного института здравоохранения.





По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших снова увеличилось, так какова же эпидемическая ситуация?





Данные за текущую неделю показывают, что заболеваемость острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом, в Чешской Республике находится на уровне 1 457 пациентов на каждые 100 000 жителей, что составляет рост менее чем на 9% по сравнению с предыдущей неделей. Если оценивать отдельные регионы, то в пяти из них этот показатель превышает 1500: в Южной Моравии, Высочине, Градец-Кралове, Карловых Варах и Злине.





Это обычное явление для начала декабря?





Уровень заболеваемости немного выше, чем обычно для этого времени года. Но говорить об эпидемии пока нельзя. Например, прошлую неделю я бы еще оценил как вполне стандартную, сейчас рост немного смещается. Логично, что за этим стоит ряд вирусов, значительную роль играет ковид. Наряду с этим — сопутствующие инфекции другими респираторными вирусами: РС-вирусами, парагриппом, обычными риновирусами. Грипп как таковой по-прежнему носит спорадический характер. Сейчас начало декабря, я не ожидаю, что в ближайшие недели начнется эпидемия гриппа. Заболеваемость будет расти, но основной приступ будет не раньше следующего года. Это предположение, но основанное на опыте.



Значит, слегка повышенные показатели обусловлены ковидом?





Это комбинация отдельных вирусов, среди которых ковид, вероятно, действительно доминирует. Однако значительного увеличения числа госпитализаций не наблюдается. Смею предположить, что это показатель того, что мы постепенно привыкаем к ковиду и что он становится одним из ряда респираторных вирусов.





В эпоху ковида эпидемия стала пугалом. Когда мы технически говорим об эпидемии?





Это большее, чем обычно, количество больных, но оно определяется несколькими показателями. Это не просто черное или белое в плане количества пациентов. Об эпидемии можно говорить, когда национальный показатель заболеваемости достигает примерно 1600-1700 человек на сто тысяч населения. Пока мы явно не достигли этого показателя. Еще один фактор — это текущие вирусологические показатели, которые меняются от недели к неделе, а также влияние на загруженность медицинских учреждений. Если говорить о банальной простуде, то она является проблемой только для новорожденных и младенцев, а для всех остальных — лишь раздражающим фактором.





Именно дети до пяти лет составляют сейчас наибольшую долю инфицированных





В этом нет ничего необычного. Дети по умолчанию болеют несколько раз, и заболеваемость среди них сейчас регулярно превышает три тысячи инфицированных на сто тысяч. В прошлом сезоне РС-вирус нанес нам большой удар: и ковид, и грипп. По сути, это была тройная эпидемия. В этом году мы наблюдали достаточно единичные случаи РС-вируса. В этом году ковид был самым распространенным, но это еще не эпидемия.





За последние три года мы имели дело со многими вариантами ковида. Как теперь распознать эту инфекцию?





Я отвечу на этот вопрос встречным вопросом: А зачем нам ее распознавать?





Чтобы не заниматься ее изучением и тестированием?





Это актуально лишь для небольшого количества людей, которые в основном получают инструкции от своего врача или специалиста. Типичный пример — человек после трансплантации, у которого сильный иммунный дефект. Откровенно говоря, любое респираторное заболевание является инфекционным. Для здорового человека не так важно, знаю ли я, что у меня тот или иной диагноз. Важнее режим, то есть то, как он должен себя вести. А мы в наших условиях немного пренебрегаем этой частью.





Вы говорите о медицинских масках, так когда же их надевать?





Медицинская маска или респиратор важен главным образом для того, чтобы больной не распространял инфекционный аэрозоль в окружающее пространство. Именно поэтому маска используется в первую очередь, и в этом ее важность и польза. Так что если я приду к терапевту с респираторным заболеванием, мне обязательно нужно надеть респиратор.





А если я хочу защитить себя от болезни?





Здесь респиратор скорее защитит меня от заражения от окружающих. Определенные рекомендации могут быть даны отдельными медицинскими учреждениями, например, в отделении трансплантации или при оказании другой высокоспециализированной помощи. Иногда человек немощен из-за хронического заболевания или преклонного возраста. Многие стесняются респиратора. Я призываю их ни в коем случае не стыдиться. Респиратор работает, он выполняет свою работу. Но все зависит от индивидуального решения.





Как человек может предотвратить распространение респираторных заболеваний?





Это ряд мер, которые, хотя и не дают стопроцентного эффекта, но помогают. Это мытье рук с мылом и водой. Даже загрязненной рукой я могу прикасаться к предметам. Если я чихаю или кашляю, я должен прикрыть нос и рот предплечьем. Если я не чихаю на ладонь, то не загрязняю поручни в трамвае. Уже на этом этапе можно рекомендовать вакцинацию, хотя бы против гриппа, ковида или пневмококка. Целевые группы — это, конечно, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.





Другие меры предосторожности — физические упражнения, закаливание, получение достаточного количества витаминов.





В рабочем коллективе я должен быть внимателен к своим коллегам. Где-то я могу взять домашний офис или респиратор, чтобы не загрязнять пространство.