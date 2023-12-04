В декабре ковид стал инфекцией номер один в Чехии

Это можно назвать положительным результатом. Наплыв пациентов может стать серьезным бременем для больниц, работающих в измененном режиме.

«Уровень заболеваемости немного выше, чем обычно для этого времени года, респираторные инфекции в этом году распространяются раньше, — говорит Ян Кинчл, эпидемиолог из Государственного института здравоохранения. — Ковид доминирует, но он не заполняет больницы. Он становится одним из ряда респираторных вирусов».

Это еще не эпидемия, но Чешская Республика приближается к ней. Показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями составляет 1 457 пациентов на 100 000 жителей. Эпидемия возникает, когда число больных превышает 1 600–1 700 человек на 100 000.

Несмотря на то, что ковид подтверждается у каждого второго человека с симптомами респираторного заболевания, в больничных картах он не фигурирует. По данным на понедельник, с ковидом госпитализировано около 550 пациентов, из которых около 40 находятся в отделении интенсивной терапии. Подобная ситуация наблюдалась в больницах в конце прошлого года и весной этого года.

Врачи общей практики говорят, что тестирование на ковид имеет смысл проводить для пожилых людей или хронических больных, для которых раннее лечение может облегчить течение болезни. «Для здорового человека не так важно знать, ковид ли у него или другой диагноз. Важнее режим, то есть то, как он должен себя вести», — подтверждает Кинчл.

По его словам, сейчас все еще хорошее время для вакцинации. Как против ковида, так и против гриппа и пневмококка. Прививки делают врачи общей практики. В будние дни врачи прививают от 3 000 до 5 000 человек, в основном старше 60 лет. С ноября было привито более 124 000 человек.

В настоящее время также распространяются РС-вирусы, парагрипп и риновирусы. Огромное количество детей с осложненным течением РС-вирусов создало нагрузку на больницы перед Рождеством прошлого года. «На данный момент прирост детей младшего возраста не так велик, но мы ожидаем его в течение нескольких недель, — говорят врачи.