Резко возросло потребление препаратов от ковида

«Потребление противовирусных препаратов гораздо выше, чем ожидалось. Мы получаем около 4 000 упаковок в неделю, что довольно много», — говорит Дворачек.



На данный момент врачи выписали более 121 000 лекарств от ковида, причем около 20 000 из них были выписаны за половину этого года.



«Угрозы отсутствия препаратов нет. Мы обеспечили поставки обоих видов противовирусных препаратов в таком количестве, что каждый пациент, которому они необходимы, получит их», — заверил он. В наличии имеются препараты lagevrio и paxlovide.



Увеличение потребления связано в основном с тем, что ковид в настоящее время распространяется больше всех респираторных заболеваний, по данным Национального института здравоохранения. К нему добавляется грипп, причем раньше, чем ожидалось. По состоянию на понедельник лаборатории сообщили о почти 3 500 новых случаев заражения ковидом. Более 800 инфицированных госпитализированы.



Ковид стал инфекцией номер один



Препараты предназначены в первую очередь для тех, кто не может пройти вакцинацию. Врачи общей практики могут назначать их только избранным пациентам, например с ослабленным иммунитетом, диабетом и другими хроническими или тяжелыми иммунными заболеваниями, которые подвергают их повышенному риску.



Поэтому заместитель министра призвал людей делать прививки, а не отказываться от них, так как это может предотвратить тяжелое течение болезни. А также потому, что назначение противовирусных препаратов может помешать использованию других лекарств. Ежедневно вакцинацию проходят от 2 000 до 4 000 человек, особенно пожилые люди.



Если одна доза вакцины стоит около 100 крон, то упаковка противовирусных таблеток, которые можно принимать дома, — около 20 000 крон. Но их все равно покрывает страховка.



В 2021 году Всеобщая медицинская страховая компания заплатила за лекарства от ковида 987 млн крон, а в прошлом году — 1,69 млрд крон. Еще 987 млн крон в прошлом году заплатил Союз медицинских страховых компаний, в который входят шесть небольших предприятий.