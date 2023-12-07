Чем обернулся декабрьский протест чешских врачей и как отреагировали власти

Ожидается, что зарплата врачей в государственных больницах и их коллег в региональных, муниципальных или частных учреждениях вырастет на 5 000–15 000 крон в зависимости от уровня полученного образования. Зарплаты всех остальных сотрудников больниц, согласно предварительному соглашению, вырастут на 5%. В общей сложности это затронет около 160 000 человек в 316 медицинских учреждениях.



Большую часть необходимых средств — 6,8 млрд крон — больницы получат за счет ежегодного увеличения возмещения расходов от страховых компаний. Еще 3 млрд крон будет распределено между ними страховой компанией VZP в обмен на принятие обязательств по повышению заработной платы в рамках так называемого дополнительного возмещения — договора между VZP и больницей.



Ожидается, что соглашение подпишут утром премьер-министр Петр Фиала (ODS), министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09), президент Чешской медицинской палаты Милан Кубек, директор VZP Зденек Кабатек, председатель профсоюзного клуба врачей — Ассоциации чешских врачей (LOK-SČL) Мартин Энгель, председатель профсоюза работников здравоохранения и социального обеспечения Дагмар Житникова и вице-президент Чешской медицинской палаты, председатель секции молодых врачей Чешской медицинской палаты Ян Пржада.



Однако пока неясно, отзовут ли все врачи свои заявления об отказе от сверхурочной работы после подписания документа. В своей резолюции, принятой в четверг, представители LOC-CCL заявили, что каждый решает сам. В то же время палата напомнила о других требованиях, таких как пенсионные пособия для врачей.



Изначально протест врачей был вызван изменениями в Трудовом кодексе, которые удвоили максимальное количество добровольных сверхурочных часов до 832 в год. Одним из требований было вернуть их к первоначальному уровню, сохранив возможность работать 24 часа. Изменения были одобрены Палатой представителей и, как ожидается, будут обсуждаться в Сенате и подписаны президентом до конца года.



Врачи требуют еще большего повышения зарплаты: она должна быть в 1,5–3 раза выше средней в зависимости от стажа. Это должно быть обеспечено отдельным законом об оплате труда работников здравоохранения, который Валек пообещал подготовить к 2025 году. В настоящее время средняя зарплата врача с учетом сверхурочных и премий составляет почти 105 000 крон, а оклад — 80 000 чешских крон. Но врачи утверждают, что это заработок за большее количество часов, чем обычное рабочее время, в то время как сверхурочные составляют почти половину дохода.