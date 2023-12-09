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В Чехии растет количество случаев заболевания гриппом и ковидом

Новости 420on
12 декабря 2023
20:00
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За последнюю неделю увеличилось число заболевших респираторными инфекциями и людей, у которых обнаружен ковид. Только в понедельник было зарегистрировано 4 483 человека, зараженных ковидом, а с начала декабря чиновники здравоохранения зарегистрировали почти 20 000 новых случаев заболевания.
В настоящее время 932 человека госпитализированы с ковидом, 50 из них находятся в отделениях интенсивной терапии.
 
За последние семь дней медицинские статистики зарегистрировали 132 подтвержденных случая заболевания на 100 000 человек.
 
За последнюю неделю почти 10 000 человек получили положительный результат теста на ковид-19. В прошлый понедельник было зарегистрировано 3 486 случаев заболевания — это самый высокий показатель с середины октября 2022 года.
 
По сравнению с прошлой неделей на 29,4% выросло число так называемых гриппоподобных заболеваний (ГПЗ) и на 5,8% — острых респираторных инфекций (ОРВИ). Это меньше, чем за тот же период в 2022 году.
 
Заболеваемость острыми респираторными заболеваниями на прошлой неделе выросла на 5,8% в национальном масштабе и составила 1 542 случая на 100 000 населения. Более значительный рост наблюдается среди заболеваний гриппом, где заболеваемость выросла на 29,4% по сравнению с предыдущей неделей.
 
«Показатели заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом соответствуют сезону, наблюдаются локальные эпидемические вспышки, но признаков эпидемии в масштабах региона нет», — говорится в сообщении службы здравоохранения.
 
Эпидемическим порогом считается около 1 700 подтвержденных случаев на 100 000 жителей.
 
Как напомнила на прошлой неделе Хелена Иржинкова, руководитель Национальной референс-лаборатории по гриппу и негриппозным заболеваниям Национального института здоровья, в этом сезоне грипп пришел немного раньше, чем в прошлом. Однако пока нет уверенности в том, придет ли эпидемия до или после Рождества.
Болезни Чехия

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