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Чехия на пороге эпидемии респираторных заболеваний
19 декабря 2023
10:00
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Число острых респираторных заболеваний на прошлой неделе в Чехии достигло границы эпидемии, сообщили в понедельник представители Минздрава. Было зарегистрировано 1 700 случаев заболеваний на 100 000 населения, что на 8,2% больше, чем неделю назад. Также растет число людей с положительным тестом на ковид-19.
«50-я неделя года принесла 18,2-процентный рост заболеваемости так называемыми гриппозными заболеваниями и 8,8-процентный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей. Эти показатели соответствуют сезону», — заявили представители здравоохранения в сети X.
«Возбудителями острых респираторных заболеваний в настоящее время являются несколько респираторных вирусов. Вирус SARS-CoV-2 продолжает занимать значительное место, но также увеличивается охват вирусов гриппа», — говорится в сообщении Государственного института здравоохранения (SZU).
Что касается ковида, число активных случаев заболевания растет. В настоящее время подтверждена инфекция примерно у 24 000 человек, в то время как в прошлом году было зафиксировано около 9 000 случаев. В позапрошлом году, когда проводилось массовое тестирование, было зарегистрировано 170 000 случаев.
Почти 43% тестов на ковид, проведенных медицинскими работниками среди людей с симптомами для установления диагноза, сейчас положительные. Однако многие люди не обращаются к врачу с симптомами и делают тест самостоятельно в домашних условиях. По оценкам экспертов, реальное число инфицированных по сравнению с официальной статистикой примерно в четыре-пять раз выше, сообщает Чешское агентство новостей.
В больницах рост числа инфицированных не наблюдается, количество госпитализаций снизилось по сравнению с прошлой неделей. В воскресенье их было 770, тогда как неделю назад — 940.
В тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии находятся 55 человек. Это число существенно не изменилось с начала месяца.
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- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM