Чехия на пороге эпидемии респираторных заболеваний

«50-я неделя года принесла 18,2-процентный рост заболеваемости так называемыми гриппозными заболеваниями и 8,8-процентный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей. Эти показатели соответствуют сезону», — заявили представители здравоохранения в сети X.

«Возбудителями острых респираторных заболеваний в настоящее время являются несколько респираторных вирусов. Вирус SARS-CoV-2 продолжает занимать значительное место, но также увеличивается охват вирусов гриппа», — говорится в сообщении Государственного института здравоохранения (SZU).

Что касается ковида, число активных случаев заболевания растет. В настоящее время подтверждена инфекция примерно у 24 000 человек, в то время как в прошлом году было зафиксировано около 9 000 случаев. В позапрошлом году, когда проводилось массовое тестирование, было зарегистрировано 170 000 случаев.

Почти 43% тестов на ковид, проведенных медицинскими работниками среди людей с симптомами для установления диагноза, сейчас положительные. Однако многие люди не обращаются к врачу с симптомами и делают тест самостоятельно в домашних условиях. По оценкам экспертов, реальное число инфицированных по сравнению с официальной статистикой примерно в четыре-пять раз выше, сообщает Чешское агентство новостей.

В больницах рост числа инфицированных не наблюдается, количество госпитализаций снизилось по сравнению с прошлой неделей. В воскресенье их было 770, тогда как неделю назад — 940.

В тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии находятся 55 человек. Это число существенно не изменилось с начала месяца.