ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ЗДОРОВЬЕ

Чехия на пороге эпидемии респираторных заболеваний

Новости 420on
19 декабря 2023
10:00
265
Число острых респираторных заболеваний на прошлой неделе в Чехии достигло границы эпидемии, сообщили в понедельник представители Минздрава. Было зарегистрировано 1 700 случаев заболеваний на 100 000 населения, что на 8,2% больше, чем неделю назад. Также растет число людей с положительным тестом на ковид-19.
«50-я неделя года принесла 18,2-процентный рост заболеваемости так называемыми гриппозными заболеваниями и 8,8-процентный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей. Эти показатели соответствуют сезону», — заявили представители здравоохранения в сети X.
 
«Возбудителями острых респираторных заболеваний в настоящее время являются несколько респираторных вирусов. Вирус SARS-CoV-2 продолжает занимать значительное место, но также увеличивается охват вирусов гриппа», — говорится в сообщении Государственного института здравоохранения (SZU).
 
Что касается ковида, число активных случаев заболевания растет. В настоящее время подтверждена инфекция примерно у 24 000 человек, в то время как в прошлом году было зафиксировано около 9 000 случаев. В позапрошлом году, когда проводилось массовое тестирование, было зарегистрировано 170 000 случаев.
 
Почти 43% тестов на ковид, проведенных медицинскими работниками среди людей с симптомами для установления диагноза, сейчас положительные. Однако многие люди не обращаются к врачу с симптомами и делают тест самостоятельно в домашних условиях. По оценкам экспертов, реальное число инфицированных по сравнению с официальной статистикой примерно в четыре-пять раз выше, сообщает Чешское агентство новостей.
 
В больницах рост числа инфицированных не наблюдается, количество госпитализаций снизилось по сравнению с прошлой неделей. В воскресенье их было 770, тогда как неделю назад — 940. 
 
В тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии находятся 55 человек. Это число существенно не изменилось с начала месяца. 
Болезни коронавирус Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18 ДЕКАБРЯ 2023
23:00
964
КУЛЬТУРА
ВЛАДИ («КАСТА») В ПРАГЕ 21 ДЕКАБРЯ
18 ДЕКАБРЯ 2023
13:00
379
ЕДА
АНАЛИЗ: СОБИРАЕМ ПРОДУКТЫ ДЛЯ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ВЫПЕЧКИ ДОМА. ЧТО СКОЛЬКО СТОИТ?
17 ДЕКАБРЯ 2023
12:30
976
КУЛЬТУРА
СЕГОДНЯ В ПРАГЕ — ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЕС СОЯ
17 ДЕКАБРЯ 2023
11:30
2635
ТЕХНОЛОГИИ
«КТО МОГ УБИТЬ РЕБЕНКА В КОЛЯСКЕ?» — ДВОЙНОЕ УБИЙСТВО В КЛАНОВИЦКОМ ЛЕСУ ВЫЗЫВАЕТ МНОГО ВОПРОСОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
11:00
Президент Чехии подписал бюджет на следующий год с дефицитом в 252 млрд крон
08:30
Доверие к Зеленскому среди чехов значительно упало
07:00
Либеньский мост в Праге будет заменен копией
23:00
Влади («Каста») в Праге 21 декабря
22:00
Конец шварц-системы среди курьеров? Курьеры из Wolt и Rohlík получат возможность перейти на полноценный контракт
21:00
6 вредных советов, как гарантированно испортить себе Рождество в Чехии
20:00
Вода в Праге станет дороже с нового года
19:00
Петр Павел предупредил о грядущей ситуации в Украине и влиянии выборов в США
18:00
Как Чехия участвует в помощи Украине и насколько это экономически выгодно для чехов
17:00
Слова Путина указывают на будущую конфронтацию с НАТО