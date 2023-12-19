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Инспекция проверила оливковое масло в чешских магазинах, результат ошеломил всех
21 декабря 2023
10:00
2309
На чешский рынок поступает оливковое масло, маркированное как extra virgin, но на самом деле оно более низкого качества. Государственная сельскохозяйственная и пищевая инспекция (SZPI) обнаружила нарушения правил в 60% проверенных образцов. Результаты проверки были опубликованы на сайте. По мнению инспекции, импортеры, вероятно, недооценивают способность чешских надзорных органов оценивать качество оливкового масла.
«Хотя Чехия не является страной — производителем данного вида продуктов питания, уровень контроля оливковых масел осуществляется в соответствии со стандартами, установленными европейским законодательством, с использованием аккредитованных лабораторий как внутри страны, так и за рубежом», — заявил пресс-секретарь SZPI Павел Копржива.
Анализы, проведенные в этом году инспекцией в аккредитованной специализированной лаборатории в Словении и в собственной чешской лаборатории, показали, что из 21 образца, прошедшего экспертизу, 14 оказались неудовлетворительными. 10 из них не были маслом extra virgin, как заявляли производители на упаковке, а относились к более низкому классу качества.
Два образца из худшей категории
Два образца даже соответствовали категории масла lampante, которое предназначено не для розничной продажи, а для дальнейшей переработки.
В шести образцах инспекторы обнаружили недостатки в маркировке масел, а в двух образцах ни категория, ни маркировка не совпадали. Инспекция предписала продавцам изъять с рынка партии, не соответствующие требованиям. Будут возбуждены административные дела против проверенных юридических лиц с целью наложения штрафов.
Среди конкретных продуктов, которые не прошли проверку, оказались оливковое масло Costa D´oro L´Extra virgin и Terra creta Extra из магазина Globus в Енишове Карловарского края. Однако оливковое масло Globus, происходящее из Испании, прошло проверку.
Некоторые масла в других сетях, таких как Alberto, Makro и dm drugstore, также не соответствовали установленным требованиям.
«В следующем году Управление по надзору за качеством пищевых продуктов продолжит проверять качество и безопасность оливковых масел с такой же интенсивностью. Инспекция проинформирует надзорные органы соответствующих стран об образцах, признанных несоответствующими требованиям», — добавил Копржива. Речь идет о Греции, Испании и Италии.
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- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM