Инспекция проверила оливковое масло в чешских магазинах, результат ошеломил всех

«Хотя Чехия не является страной — производителем данного вида продуктов питания, уровень контроля оливковых масел осуществляется в соответствии со стандартами, установленными европейским законодательством, с использованием аккредитованных лабораторий как внутри страны, так и за рубежом», — заявил пресс-секретарь SZPI Павел Копржива.

Анализы, проведенные в этом году инспекцией в аккредитованной специализированной лаборатории в Словении и в собственной чешской лаборатории, показали, что из 21 образца, прошедшего экспертизу, 14 оказались неудовлетворительными. 10 из них не были маслом extra virgin, как заявляли производители на упаковке, а относились к более низкому классу качества.

Два образца из худшей категории

Два образца даже соответствовали категории масла lampante, которое предназначено не для розничной продажи, а для дальнейшей переработки.

В шести образцах инспекторы обнаружили недостатки в маркировке масел, а в двух образцах ни категория, ни маркировка не совпадали. Инспекция предписала продавцам изъять с рынка партии, не соответствующие требованиям. Будут возбуждены административные дела против проверенных юридических лиц с целью наложения штрафов.

Среди конкретных продуктов, которые не прошли проверку, оказались оливковое масло Costa D´oro L´Extra virgin и Terra creta Extra из магазина Globus в Енишове Карловарского края. Однако оливковое масло Globus, происходящее из Испании, прошло проверку.

Некоторые масла в других сетях, таких как Alberto, Makro и dm drugstore, также не соответствовали установленным требованиям.

«В следующем году Управление по надзору за качеством пищевых продуктов продолжит проверять качество и безопасность оливковых масел с такой же интенсивностью. Инспекция проинформирует надзорные органы соответствующих стран об образцах, признанных несоответствующими требованиям», — добавил Копржива. Речь идет о Греции, Испании и Италии.