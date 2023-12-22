Ковид снова становится сильнее. Поможет ли новая вакцина в виде спрея?

Чехия переживает волну различных заболеваний, в том числе большое количество ковидных инфекций. Из аптек исчезли тесты, а в больницах увеличилось количество пациентов.

Не у всех хорошо функционирует иммунная система, будь то из-за возраста, побочных эффектов от лечения или генетики. Вакцины могут помочь в таких случаях, но не всегда: для многих из нас было бы лучше вообще избежать инфекции. Это касается не только людей со слабым иммунитетом. Всем, кому приходится путешествовать или посещать крупные общественные мероприятия во время зимних эпидемий, тоже не помешала бы хоть какая-то защита.

Однако обычные вакцины помогают справиться с ситуацией только после того, как инфекция «начала действовать». Они не могут надежно предотвратить попадание вируса в организм, а если и предотвращают, то лишь на короткое время. С самого начала пандемии появились разговоры о том, что защитить организм от самой инфекции может другой тип вакцин: вещества, которые распыляются в нос и таким образом воздействуют непосредственно на «место посадки» вируса, то есть на слизистые оболочки, через которые он попадает в организм.

В мире разрабатываются десятки мукозальных вакцин против ковида, и несколько из них уже одобрены для использования, например, в Китае и Индии. Тем не менее результаты пока не являются убедительными, и сегодняшние назальные вакцины, похоже, не обеспечивают более высокий уровень защиты от инфекции.

Некоторые из новых результатов позволяют предположить, что спрей просто не подходит для применения и необходимо что-то более радикальное. Исследование, опубликованное в декабре группой специалистов из Бостона (США), показало, что обычная вакцина в виде спрея не защищает от инфекции в ходе испытаний на обезьянах. Но когда то же самое вещество доставлялось в трахею, приматы были достаточно надежно защищены.

В Университете Китайской академии наук в Пекине специалисты подготовили вакцину с наночастицами, содержащими фрагменты белка SARS-CoV-2, которые затем в виде аэрозоля доставили в легкие мышей, хомяков и обезьян. Согласно результатам, опубликованным в журнале Nature, это вызвало мощный иммунный ответ слизистой оболочки и, что самое главное, остановило распространение вируса на других хомяков, живущих в непосредственной близости.

Оба исследования указывают на то, что ключевым моментом является более глубокое проникновение вакцины в дыхательные пути. По крайней мере авторы первого исследования считают, что при обычном назальном введении большая часть вакцины попадает в желудок или вообще выходит за пределы организма после чихания, которое вызывает введение вакцины.

Что дальше?

Неудивительно, что некоторые эксперты считают, что лучшей стратегией для мукозальных вакцин против ковида, вероятно, будет ингаляция в легкие. Помимо прочего, это потребует создания простых портативных устройств для их введения.

Также может потребоваться модификация самих вакцин. Многие современные инъекционные вакцины основаны на содержании фрагмента генетической информации вируса, то есть его РНК. Но они, вероятно, менее эффективны, чем другие способы стимулирования иммунной системы при легочном введении. Так утверждает команда, проводившая эксперименты на шимпанзе.

В этом отношении хорошей новостью является то, что в ингаляционную вакцину можно поместить что угодно. Например, американская компания Codagenix хочет разработать спрей-вакцину, содержащую весь генетически модифицированный вирус SarS-CoV-2, «усеченный» таким образом, чтобы он не мог размножаться в организме и вызывать заболевания.

После введения такой вакцины иммунной системе не придется следить за одним белком, она сможет находить более разнообразные сигналы для идентификации вируса. А затем на их основе создавать более разнообразные антитела. Вакцина получила крупный грант от властей США и, как ожидается, скоро начнет тестироваться на добровольцах (в настоящее время она проходит II фазу клинических испытаний).

Вакцины, с которыми проводились вышеупомянутые исследования, несколько иного типа. Они основаны на разных вирусах, к которым исследователи добавят часть вируса SARS-CoV-2, а именно известный «шип», который иммунная система, скорее всего, воспримет и распознает. На этом принципе основана, например, вакцина компании AstraZeneca.

Третья упомянутая вакцина, разработанная в Китае, содержит частицы белка коронавируса. Она интересна прежде всего своими практическими свойствами. Она может храниться при комнатной температуре в виде порошка, что значительно упрощает ее распространение.

Лучше ли они?

До создания по-настоящему эффективных мукозальных вакцин, вероятно, еще несколько лет. Даже оптимисты ожидают, что они будут готовы не раньше чем через два-три года. А когда разработка будет идти полным ходом, перед их создателями встанет еще одна серьезная задача: доказать, что они значительно лучше существующих вакцин, чтобы плательщики были готовы их оплачивать.

Одним из вариантов может быть проведение эксперимента, в ходе которого добровольцев намеренно подвергают заражению коронавирусом. Такие эксперименты обычно проводятся на животных, но гораздо более спорны с этической точки зрения для людей (и поэтому потребовалось довольно много времени для их одобрения и проведения во время пандемии). Это касается даже SARS-CoV-2, который имеет относительно низкий риск для человека.

Такой эксперимент мог бы продемонстрировать в контролируемых условиях, насколько хорошо вакцины защищают человека, когда он действительно сталкивается с вирусом. Но организовать и одобрить его будет непросто и быстро не получится.

Но у создателей мукозальных вакцин есть веские причины для упорства. Если мы научимся создавать надежный мукозальный иммунитет против SARS-CoV-2, то в принципе нечто подобное должно быть возможно и для гриппа, РС-вируса и других инфекций. И, возможно, даже для вирусов, о существовании которых мы не знаем — или которые еще не существуют.