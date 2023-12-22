Ограничьте медиа, социальные сети и алкоголь, обратитесь за помощью, советуют врачи после трагедии

«Шок, печаль, оцепенение, страх, гнев и другие чувства — это нормальная реакция на чрезвычайное событие», — говорят эксперты. По их словам, каждый человек перерабатывает эти чувства по-своему, поэтому важно уделять внимание психическому здоровью.



Согласно ранее опубликованным исследованиям, в чешском обществе растет число симптомов депрессии и тревоги: с 2010 по 2021 год оно увеличилось более чем на одну пятую. По мнению экспертов, крупные негативные события, такие как пандемия ковида-19 и война в Украине в последние годы, оказывают большое влияние на психическое здоровье.



Первый совет, который дает министерство, — ограничить просмотр СМИ и социальных сетей. «Чрезмерное воздействие изображений тревожного события (...) может спровоцировать травматический стресс у людей, которых это событие непосредственно не затронуло», — заявили представители министерства. Людям следует полностью отказаться от просмотра подобной информации перед сном. «Если новости перегружают вас, отдохните от них», — добавили они.



Алкоголь и другие вещества, вызывающие зависимость, могут подавлять или усугублять негативные чувства вместо того, чтобы снимать стресс. Они также негативно влияют на сон. «Поэтому ограничьте их потребление и ищите более безопасные способы справиться с напряжением и приступами тревоги», — говорят они. В качестве одного из вариантов эксперты назвали физические упражнения, такие как ходьба, бег или плавание.



Люди должны позволить себе пережить болезненные эмоции и постепенно восстановиться. Если человек чувствует себя не очень хорошо, он не должен бояться обратиться за помощью к близким или специалистам. «Очень полезно разговаривать с людьми, которым вы доверяете. Личный контакт крайне важен для душевного восстановления, но если у вас нет такой возможности, общайтесь хотя бы дистанционно», — говорят они. В такой ситуации людям не обязательно говорить о травмирующем событии; они также находят утешение в том, что чувствуют связь с близкими, говорят эксперты.



В октябре, в связи с ростом заболеваемости населения симптомами депрессии или тревоги, эксперты NUDZ заявили, что необходимо повышать так называемую стрессоустойчивость, то есть устойчивость психического здоровья. «Устойчивость — это способность человека справляться с эмоциональными требованиями и угрозами, которые предъявляются к нему в течение жизни», — заявил тогда в пресс-релизе Ондржей Печ, председатель секции социальной психиатрии профессионального общества.



По его словам, человеку прежде всего необходимо понять сложную ситуацию, сориентироваться в ней и найти выход из нее. Затем ему нужно найти ресурсы в себе и в своем окружении, чтобы справиться с ситуацией. «И наконец, ему также необходимо найти эмоциональный смысл этого преодоления и принять трудную ситуацию скорее как вызов, чем как вред», — пояснил он. На такую жизнестойкость, внутреннюю способность справляться со стрессом, влияют генетика, биология и отношения, в которых вырос человек. Поэтому эксперты делают акцент не только на профилактике психических заболеваний, но и на повышении жизнестойкости у людей, страдающих от психических расстройств, и их семей, детей и подростков, подверженных риску развития психических заболеваний, а также у медицинских работников.



Эксперты описывают такое развитие событий как «относительно высокий рост числа людей, страдающих психическими расстройствами во время пандемии, по сравнению с тем, что было до нее». Ученые в других странах наблюдают аналогичную тенденцию, особенно среди более молодых категорий и экономически уязвимых групп населения: депрессивные и тревожные расстройства возникают и усугубляются, а риск самоубийств возрастает.