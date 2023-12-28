Сильная усталость и тошнота. Постковидный синдром никто не лечит

Невидимая болезнь. Так говорит о постковидном синдроме 25-летний Марек Сошка. Уже несколько месяцев не может вести нормальный образ жизни.

«Если бы вы сидели рядом со мной, я бы воспринимался как молодой, здоровый и улыбающийся человек», — говорит он. Постковидный синдром проявляется прежде всего в сильной усталости и неспособности сосредоточиться.

«Усталость парализует. Я прохожу 100 метров и, совершенно обессиленный, вынужден сесть. Я не могу сосредоточиться, не могу много писать, читать или смотреть фильм. В худшие дни я даже не могу ответить на телефонный звонок», — резюмирует Сошка.

До сих пор постковидный синдром обсуждался в основном в связи с легочными последствиями, но растет число пациентов, у которых он затрагивает мозг и мышцы.

«Они испытывают слабость, тошноту, усталость. Некоторые описывают нарушение концентрации внимания — неспособность работать вообще. Усталость настолько сильна, что они работают максимум час или два часа в день», — говорит Михал Копецки, руководитель Центра постоперационного ухода при Университетской больнице в Градце-Кралове.

Обследование без результата

Люди с тяжелой формой постковидного синдрома не могут нормально функционировать, но медицинские обследования обычно ничего не выявляют. «Мне везде говорили, что я абсолютно здоров, все мои анализы были в норме», — рассказывает Сошка.

Это подтверждает и врач Копецки. «Многие из них проходили МРТ, люмбальную пункцию (забор спинномозговой жидкости, прим. ред.), мы пробовали и другие методы. Но ничего не нашли», — резюмирует он ситуацию, над которой ломают голову эксперты.

Именно в больнице Градца-Кралове сейчас проходят лечение эти пациенты. «Разные люди прислали мне свои истории, и я взял на себя обязательство еще раз изучить всю литературу. Мы с коллегами договоримся о возможном дальнейшем исследовании, чтобы продвинуться в этом направлении», — говорит Копецки.

Проблема часто возникает при общении с врачами, которые недостаточно информированы об относительно новой проблеме. Пациенты проходят через ряд обследований, когда один специалист направляет их к другому. В итоге их отправляют домой, потому что причина их проблем со здоровьем не выявлена.

Аналогичный опыт у Ольги Минаржикова, которая уже третий год борется с последствиями ковида. «У врачей я сталкивалась с унижением и насмешками. В неврологии мне сказали, что я, наверное, сошла с ума», — рассказывает она.

Только после нескольких месяцев посещений врачей ей поставили диагноз «постковидный синдром». Он проявляется прежде всего в проблемах с получением и обработкой информации. После выполнения стрессовой задачи, например написания одного электронного письма или простого часового разговора, наступает тошнота. Становится невозможно выполнять элементарные действия.

«Я бы сравнила это с началом тяжелого гриппа, сопровождающегося сотрясением мозга и состоянием, близким к обмороку. У меня до сих пор жар, тошнота, я устала и истощена, — говорит 38-летняя женщина. — Но большинство врачей ничего не знают об этом. Никто не занимается этим вопросом».

Помощь отсутствует

Группа из нескольких человек с неврологическими последствиями после ковида обратилась в Министерство здравоохранения с просьбой оказать более комплексную помощь.

«Постковидный синдром имеет множество симптомов, которые в разной форме затрагивают широкий спектр дисциплин. Если пациент борется со сложными мультисистемными трудностями, его следует направить в междисциплинарный центр постковидного ухода, который предназначен для пациентов, испытывающих трудности более чем через три месяца после заболевания», — отвечает Ондрей Якоб, пресс-секретарь министерства.

«Основным источником информации для них является врач общей практики. Он должен быть в состоянии дать рекомендации, а если он видит определенные симптомы длительного ковида, то может предложить санаторно-курортное лечение», — добавляет заместитель министра здравоохранения Йозеф Павлович.

Но реальность, по словам пациентов, иная: практикующие врачи часто не знают, что делать с пациентами. «Поэтому мы готовим методическое руководство по диагностике и определению правильного пути пациента через систему, которое мы хотим дополнить комментариями заинтересованных лиц», — говорит Павлович.

Встреча пациентов и представителей министерства была запланирована на конец декабря. Но в итоге ее перенесли на январь.

Пенсия по инвалидности? Без шансов

Ольга Минаржикова также видит проблему в социальной системе. Хотя пациенты с тяжелым течением заболевания не могут работать, власти часто не назначают им пенсию по инвалидности.

«В конце концов мне дали первую степень, но только на год. У некоторых людей нет ни единого шанса», — описывает она свой опыт.

Основным условием для признания инвалидности является подтверждение длительного неблагоприятного состояния здоровья и установленное законом снижение трудоспособности не менее чем на 35%.

«При соблюдении этих условий постковидный синдром может стать основанием для назначения пенсии по инвалидности», — комментирует Йозеф Аугуста, пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел.

Если способность справляться с основными жизненными потребностями ограничена, это также может стать основанием для получения, например, пособия по уходу. Поэтому решающим фактором всегда является состояние здоровья конкретного пациента и медицинское заключение.

Лекарства от постковидного синдрома пока не существует. «В мире проводятся различные исследования, но ничего конкретного пока не найдено», — говорит Копецки. За рубежом были опробованы некоторые препараты, но клинических данных по лечению нет, как нет и улучшений после лечения. Он видит путь вперед в индивидуальном уходе. Прежде всего каждый пациент должен быть очень тщательно обследован, чтобы исключить влияние других заболеваний.

«Главная задача — дифференцировать, например, аутоиммунные заболевания, для которых у нас есть потенциальные методы лечения», — объясняет он. После тщательного обследования врачи попытаются применить различные виды терапии.