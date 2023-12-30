Дети в Чехии получат больше денег на лыжные курсы

Для этого используется специальная форма — подтверждение участия ребенка в организованном лыжном курсе. Другие документы страховая компания не потребует и не примет. С января документ можно будет скачать на сайте страховой компании.

«Клиент распечатает документ и заверит в школе, когда ребенок вернется с лыжной тренировки. Затем он будет передан в VZP вместе с заявлением на получение пособия. Не нужно, как в случае с другими взносами, прикладывать к заявлению подтверждение оплаты», — говорит Виктория Пливова, пресс-секретарь страховой компании.

При подаче заявления на получение пособия бланк с сертификатом об окончании лыжного курса должен быть не старше трех месяцев.

Заявление можно подать онлайн через приложение «Мой VZP», лично или отправить по почте на адрес VZP ČR.

VZP — не единственная страховая компания, которая вносит свой вклад в спортивные занятия детей, в том числе на лыжных трассах. Например, в прошлом году Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra компенсировала 1 500 крон, а Česká průmyslová zdravotní pojišťovna — 500 крон.