Работу врачей все чаще заменяют роботы

Раньше пациенты выходили из больницы с большим шрамом после незначительной операции, а теперь это лишь несколько крошечных отверстий. Этому способствуют роботизированные операции, которые все чаще проводятся в Чехии.



Все больше больниц приобретают дорогие, но очень эффективные роботизированные системы. Часто благодаря субсидиям. Врачи говорят о превосходных результатах. Пациент испытывает меньше боли, лучше восстанавливается и раньше уходит домой.



«Главное преимущество, помимо минимально инвазивного характера, который значительно ускоряет восстановление и уменьшает послеоперационные боли, заключается в том, что инструменты имеют такую же степень свободы, как и человеческая рука. Таким образом, можно проводить операции в труднодоступных местах», — говорит Владимир Шамаль, заместитель заведующего отделением урологии областной больницы Либерца.



Система появилась у них только в январе, но уже прооперировала 190 пациентов, в основном с опухолями простаты, почек, мочевого пузыря, толстой кишки и матки.



В октябре к проекту присоединилась региональная больница Т. Бати в Злине. С помощью такого робота удалили простату и лимфатические узлы 35 пациентам.



«Раньше пациенты чаще страдали от недержания мочи или эректильной дисфункции после операции, потому что хирурги не могли детально рассмотреть все нервы и кровеносные сосуды. Теперь 3D-изображение значительно сокращает количество побочных эффектов», — говорит Мартин Кучера, заведующий отделением урологии, добавляя, что пациенты восстанавливаются гораздо быстрее.



«Раньше нам приходилось делать 20-сантиметровый разрез брюшной полости, что само по себе было большим стрессом для организма пациента», — добавил он.



Несколько недель назад урологи из Главной университетской больницы (VFN) в Праге также увидели результаты. «Я думаю, мы сможем проводить около 200 роботизированных операций в год, если переведем все существующие лапароскопические процедуры на робот, что вполне возможно», — сказал Виктор Соукуп, руководитель клиники.



Как в игровом симуляторе

В прошлом такие операции проводились редко — так называемым лапароскопическим способом, когда врачи старались вводить хирургические инструменты в тело через минимально допустимые по размеру отверстия. «Разница в том, что в роботизированной хирургии эти инструменты управляются оперирующим хирургом дистанционно с рабочей консоли», — говорит Шамаль.



Хирург сидит за огромной консолью в дальнем конце операционной и с помощью педалей и джойстиков управляет большими механическими руками с хирургическими инструментами, которые находятся на операционном столе. Они подключаются к портам в брюшной полости пациента, и все делается под наркозом.



Как отметил Роберт Лишке, руководитель III хирургической клиники при университетской больнице Мотол, система ничего не сделает сама, без указаний врача. Врач управляет манипуляторами, которые заменяют человеческие руки. Они не дрожат и более точны.



«Вы перемещаете руки робота, пользуясь огромным увеличением и точностью. Управлять роботом очень просто, он интуитивно понятен, и с его помощью можно очень хорошо зашивать», — рассказывает Лишке.



Через два года исполнится 20 лет с момента проведения первой роботизированной операции в Чехии. Но только в последние годы эти устройства стали поступать в больницы, в том числе региональные.



Хотя врачи не могут нарадоваться роботизированным системам, они очень дороги. Их стоимость составляет около 60–80 миллионов чешских крон, плюс еще 3 миллиона крон на специальный операционный стол. Поэтому профессиональные общества призывают к их эффективному использованию там, где достаточно пациентов.



Никто точно не знает, сколько таких систем находится в чешских больницах. Больницы не обязаны указывать их в отчете об оборудовании. Ситуация может измениться с введением Национального реестра поставщиков медицинских услуг в 2025 году.