В Чехии распространяется самый заразный вариант коронавируса. Минздрав снова призвал к вакцинации

«Я призываю и рекомендую всем гражданам пожилого возраста, с избыточным весом и сопутствующими заболеваниями, такими как болезни сердца, сделать прививку, как я», — призвал министр. «Это позволит предотвратить очень серьезное течение болезни. Это не защитит вас от болезни, от заражения вирусом», — сказал он, добавив, что риск заразиться при таком варианте очень высок.

В настоящее время в больницах находятся около 380 человек с ковидом, 31 из них — в отделении интенсивной терапии. В понедельник диагноз «ковид» был поставлен 728 людям, а во вторник — 456. Однако эти цифры искажены из-за рождественских праздников, когда не проводилось много анализов.

Министерство не рассматривает никаких ограничительных мер. Оно рекомендует усилить гигиену и использовать средства самозащиты, например респираторы, в общественном транспорте, магазинах и больницах. Также рекомендуется есть больше фруктов и овощей и мыть руки.

Ситуация обычная

«В настоящее время ситуация обычная. Мы ожидаем, как и каждый год после Рождества, увеличения числа респираторных заболеваний, в том числе ковида. Можно ожидать, что в ближайшие недели контагиозность возрастет», — заявила глава Государственного института здравоохранения Барбора Мацкова.

Повышенная концентрация вируса также обнаруживается в сточных водах. По данным издания Hospodářské noviny, самый кризисный сценарий предусматривает, что в феврале в больницах может оказаться до 4 000 инфицированных.

Министр также заверил, что для пациентов из группы риска предусмотрено достаточное количество противовирусных препаратов, которые назначаются после подтверждения инфекции. В прошлом году государство заплатило за них более 1 миллиарда крон.

Вакцинация против ковида остается бесплатной. Вакцинацию проводят в основном врачи общей практики. В настоящее время ковид проявляется в основном длительной лихорадкой, болью в горле, ринитом и иногда диареей.