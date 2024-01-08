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В Чехии распространяется самый заразный вариант коронавируса. Минздрав снова призвал к вакцинации

Новости 420on
10 января 2024
17:30
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В настоящее время в Чехии зафиксирован самый заразный вариант ковида. В связи с этим глава Минздрава Властимил Валек призвал пожилых и хронически больных людей сделать прививку. Число инфицированных снова начинает расти и будет продолжать увеличиваться в ближайшие недели.
«Я призываю и рекомендую всем гражданам пожилого возраста, с избыточным весом и сопутствующими заболеваниями, такими как болезни сердца, сделать прививку, как я», — призвал министр. «Это позволит предотвратить очень серьезное течение болезни. Это не защитит вас от болезни, от заражения вирусом», — сказал он, добавив, что риск заразиться при таком варианте очень высок.
 
В настоящее время в больницах находятся около 380 человек с ковидом, 31 из них — в отделении интенсивной терапии. В понедельник диагноз «ковид» был поставлен 728 людям, а во вторник — 456. Однако эти цифры искажены из-за рождественских праздников, когда не проводилось много анализов.
 
Министерство не рассматривает никаких ограничительных мер. Оно рекомендует усилить гигиену и использовать средства самозащиты, например респираторы, в общественном транспорте, магазинах и больницах. Также рекомендуется есть больше фруктов и овощей и мыть руки.
 
Ситуация обычная
 
«В настоящее время ситуация обычная. Мы ожидаем, как и каждый год после Рождества, увеличения числа респираторных заболеваний, в том числе ковида. Можно ожидать, что в ближайшие недели контагиозность возрастет», — заявила глава Государственного института здравоохранения Барбора Мацкова.
 
Повышенная концентрация вируса также обнаруживается в сточных водах. По данным издания Hospodářské noviny, самый кризисный сценарий предусматривает, что в феврале в больницах может оказаться до 4 000 инфицированных.
 
Министр также заверил, что для пациентов из группы риска предусмотрено достаточное количество противовирусных препаратов, которые назначаются после подтверждения инфекции. В прошлом году государство заплатило за них более 1 миллиарда крон.
 
Вакцинация против ковида остается бесплатной. Вакцинацию проводят в основном врачи общей практики. В настоящее время ковид проявляется в основном длительной лихорадкой, болью в горле, ринитом и иногда диареей.
коронавирус грипп Болезни вакцинация прививки Чехия

Комментарии:
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Hitry 10 января 2024 21:32
Как интересно , не успел штам самого заразного вируса появиться у Минздрава уже есть вакцина , вирус мутирует,а у Минздрава опять есть вакцина . Это ноухау можно патентовать, вакцина от любого вируса через пару дней!
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