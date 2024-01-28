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Безалкогольная акция «Сухой февраль» призвана мотивировать жителей Чехии к здоровому образу жизни
1 февраля 2024
14:00
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В этом году кампания «Сухой февраль» (Suchej únor) призвана мотивировать участников не только не употреблять алкоголь в течение месяца, но и вести более здоровый образ жизни. Кампания планирует охватить более миллиона человек, в то время как в прошлом году в ней приняли участие около 14% населения Чехии. Тем, кто окажет финансовую поддержку, будут предложены онлайн-занятия, ежемесячное членство в приложении для похудения или бесплатные поездки на велосипедах общего пользования.
«Вся идея заключается в том, чтобы донести до людей, что алкоголь — это опасное вещество, вызывающее зависимость. Что алкоголь разрушает человеческий организм и вызывает множество заболеваний, влияет на развитие рака», — сказал министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09).
В прошлом году к кампании присоединилось около 900 000 человек. «Нам удалось заставить тысячи людей проверить свои отношения с алкоголем», — сказал Йозеф Петр, эксперт-поручитель. По его словам, более половины людей продолжают пить меньше через несколько месяцев после окончания безалкогольного февраля.
По данным Чешского статистического управления, в 2021 году потребление алкоголя на душу населения в Чехии составило 7,1 литра 40-процентного спирта и 20,8 литра вина, что немного больше, чем в прошлом году. Потребление пива на душу населения в прошлом году составило 135,4 литра, что на 4,5 литра меньше, чем в 2020 году. По данным Министерства здравоохранения, 1,5 миллиона человек в Чешской Республике подвержены рискованному потреблению алкоголя. Медицинские, социальные и экономические последствия обходятся в 56 миллиардов крон в год.
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