Месяц без алкоголя: в Чехии пройдет традиционная акция «Сухой февраль»

«Вся идея заключается в том, чтобы донести до людей, что алкоголь — это опасное вещество, вызывающее зависимость. Что алкоголь разрушает человеческий организм и вызывает множество заболеваний, влияет на развитие рака», — сказал министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09).

В 2023 году к кампании присоединилось около 900 000 человек. «Нам удалось заставить тысячи людей проверить свои отношения с алкоголем», — сказал Йозеф Петр, эксперт-поручитель. По его словам, более половины людей продолжают пить меньше через несколько месяцев после окончания безалкогольного февраля.

По данным Чешского статистического управления, в 2021 году потребление алкоголя на душу населения в Чехии составило 7,1 литра 40-процентного спирта и 20,8 литра вина, что немного больше, чем в прошлом году. Потребление пива на душу населения в прошлом году составило 135,4 литра, что на 4,5 литра меньше, чем в 2020 году. По данным Министерства здравоохранения, 1,5 миллиона человек в Чешской Республике подвержены рискованному потреблению алкоголя. Медицинские, социальные и экономические последствия обходятся в 56 миллиардов крон в год.