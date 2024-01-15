В мясе из Венгрии, которое продается в Чехии, обнаружены бактерии сальмонеллы

Мясо в «Альберте» называлось Valdor Kachna качества A. Хотя срок годности был указан только до 21 октября прошлого года, не исключено, что у покупателей мясо было заморожено дома. Лаборатория подтвердила наличие серотипа Salmonella Anatum.



Инспекция призывает покупателей ни в коем случае не употреблять это мясо во избежание риска для здоровья. Инспекция внесла информацию в Европейскую систему быстрого оповещения о пищевых продуктах (RASFF), чтобы расследовать этот случай в стране происхождения.



За последние недели и месяцы это уже второй случай обнаружения зараженного бактериями мяса птицы из Венгрии и Украины.